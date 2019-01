Annuncio

Hope e Liam trascorrono sempre più tempo insieme. Steffy non è affatto felice di questo e, dopo l'ennesimo riavvicinamento, inizia a sospettare di suo marito e Hope. La ragazza teme che la Logan possa aver infranto la promessa fatta e possa decidere di mettersi in mezzo tra lei e Liam. A quanto pare, il suo sospetto è fondato e le anticipazioni della puntata [VIDEO] di domani, venerdì 18 gennaio, rivelano proprio questo.

Anticipazioni 18 gennaio: Ridge viene scarcerato ma allora chi ha sparato a Bill? Wyatt si preoccupa

Le anticipazioni di venerdì 18 gennaio di Beautiful rivelano che, dopo la scarcerazione di Ridge [VIDEO], la famiglia è stata ben lieta di riaccoglierlo a casa.

Nel frattempo, però, un dubbio continua ad attanagliare la mente di tutti i membri della famiglia: chi ha sparato a Bill? La lista dei sospettati è davvero lunghissima. In questi giorni è stata interrogata anche Quinn la quale, però, si è dichiarata assolutamente innocente dinanzi le insistenti domande del detective Sanchez.

Nel frattempo Wyatt inizia a preoccuparsi, dopotutto, anche lui aveva un bel movente per rendersi protagonista di un gesto così efferato.

Ad ogni modo, il caso è tutt'altro che chiuso, ma un'altra questione sta generando sgomento in casa dei Forrester. Steffy è preoccupata per suo marito Liam.

Steffy si preoccupa: sospetta che tra suo marito e Hope ci sia qualcosa

Liam, infatti, si è molto avvicinato a Hope nell'ultimo periodo. Dopo l'incidente alla testa, il ragazzo ha incominciato ad avere strani ricordi in merito alla notte del tentato omicidio. Il ragazzo ricorda di aver sparato a suo padre, ma la sua mente gli gioca spesso brutti scherzi. In preda al panico, trova conforto in Hope che gli è stata sempre accanto e sta facendo il possibile per cercare di risollevare il ragazzo e farlo rinsavire.

I due sono stati così vicini al punto da passare la notte insieme. Una notte molto importante dal momento che Hope ha confessato a Liam i suoi sentimenti [VIDEO]e gli ha chiesto di lasciare per sempre sua moglie Steffy per tornare con lui. I due sono stati così bene che si sono lasciati travolgere dalla passione e si sono baciati.

Steffy, tuttavia, ha un sentore e teme che la Logan possa aver infranto la promessa di restare fuori dalla vita di Liam. Effettivamente il suo sesto senso non si sbaglia. Hope e Liam sono davvero pericolosamente vicini. I due decideranno di ufficializzare la cosa oppure continueranno a navigare nell'oscuro? Lo scopriremo nelle prossime puntate.