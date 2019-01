Annuncio

Annuncio

Belen e Stefano De Martino sono stati avvistati ancora una volta insieme. I due sono stati ospiti della sfilata di Marcelo Burlon, dj, designer e imprenditore. Insieme alla showgirl argentina, come sempre, anche la sua amica Patrizia Griffini. Con l’intero gruppo anche Pietro Tavallini e Jeremias Rodriguez. Dopo la sfilata, tutti hanno fatto un aperitivo al Kowa Restaurant.

Belen e Stefano, avvistati di nuovo insieme: forse tra i due c'è un ritorno di fiamma

Tanta complicità, durante la sfilata, tra Marcelo Burlon e Belen Rodriguez.

I due, infatti, si sono anche sfiorati con un simil bacio. Per quanto riguarda Belen e Stefano De Martino, potrebbero anche voler sviare i sospetti dei media. Più volte, infatti, hanno smentito di essere tornati insieme.

Advertisement

A detta loro, il loro rapporto ora è sereno per il bene del piccolo Santiago. I due comunque, dopo la sfilata, sono andati a cena con altri amici al Kowa Restaurant. Di recente, Stefano De Martino ha ammesso a Domenica In di essere ancora molto innamorato di Belen Rodriguez, l’unica donna che finora ha veramente amato. Una cena conviviale quella avuta dopo la sfilata, dove non sono mancate chiacchiere e sorrisi. Entrambi hanno dichiarato di essere single [VIDEO] in questo momento. Forse la loro storia non è ancora finita definitivamente. Molti fan sperano di poterli rivedere insieme, più uniti che mai.

Belen Rodriguez, ospite a C'è Posta per Te ha svelato dei dettagli inediti sulla sua vita in Argentina

Sabato scorso Belen Rodriguez [VIDEO] è stata anche ospite di C’è Posta per te insieme a Sakara e Martin Castrogiovanni.

Advertisement

La showgirl, durante la puntata, ha svelato un lato inedito di sé. La bella argentina, infatti, quando aveva solo 14-15 anni, ha scoperto che la nonna aveva un tumore. Per questo, ha deciso di fare le valigie e arrivare in Italia per poterle pagare le terapie. Un racconto davvero toccante che ha fatto venire fuori il lato dolce della showgirl.

Per quanto riguarda il lavoro, secondo alcuni rumors, Belen presto potrebbe lasciare Mediaset per fare il salto di qualità. La showgirl, infatti, vorrebbe una prima serata. Per il momento sembra che la Rai sia interessata alla showgirl, che potrebbe sostituire Fabio Fazio nella domenica sera. Nel frattempo non mancano i suoi soliti scatti seducenti sui social. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli sulla vita privata e lavorativa di Belen Rodriguez.