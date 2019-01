Annuncio

"Gli ex tornano sempre"- questa dichiarazione di Belen Rodriguez di qualche mese fa, sembra calzare a pennello per la sua attuale situazione sentimentale. Mentre i giornali di Gossip l'accostano un po' a Ezequiel Lavezzi e un po' al connazionale Lucas Langellotti, l'argentina pare sia corteggiata concretamente da due suoi storici compagni: Fabrizio Corona e Stefano De Martino. L'ex re dei paparazzi ha confessato di essere ancora innamorato dell'argentina nel suo nuovo libro che uscirà a breve; il ballerino di Amici, invece, si è riavvicinato alla showgirl prima ad un evento e poi sui social network.

Fabrizio Corona confessa: 'Belen ti amo ancora, torna da me'

Il settimanale Chi in uscita il 16 gennaio, riporta i passaggi più interessanti di alcuni capitoli del nuovo libro di Fabrizio Corona, dal titolo "Non mi avete fatto niente".

A catturare l'attenzione degli appassionati di gossip, sono state le cose che l'imprenditore ha detto sulla sua più famosa ex: Belen Rodriguez.

Spiazzando un po' tutti, infatti, il 45enne ha fatto sapere di provare ancora un forte sentimento per l'argentina, e di essere convinto che anche per lei è così. "Io non so se torneremo mai insieme, ma so quello che sento quando la guardo e quello che sente lei quando mi guarda"- ha scritto l'ex re dei paparazzi all'interno della sua ultima "fatica letteraria".

L'uomo ha confermato che la showgirl è ancora nel suo cuore [VIDEO]e che, se potesse incontrare Dio, gli chiederebbe di realizzare il suo più grande desiderio: quello di avere una famiglia con l'unica donna che ha amato davvero, la Rodriguez appunto.

Dal canto suo, Belen ha sempre preso le distanze da un ipotetico ritorno di fiamma con Corona: tutte le volte che sono stati paparazzati vicini o hanno partecipato alle stesse trasmissioni, la conduttrice Mediaset ha spento gli entusiasmi dei fan dicendo che Fabrizio per lei è solo un caro amico, nulla di più.

Stefano De Martino pubblica una foto con Belen e i fan sognano

Se da un lato Fabrizio Corona non nasconde i sentimenti che nutre ancora oggi nei confronti di Belen, dall'altro Stefano De Martino sembra non voler stare a guardare. A poche ore dall'evento di moda al quale hanno partecipato entrambi, il ballerino ha fatto un gesto inaspettato nei confronti dell'ex moglie.

Mettendo da parte la sua risaputa riservatezza, il 29enne ha pubblicato nelle "Instagram Stories" una foto risalente alla serata che ha condiviso con la madre di suo figlio [VIDEO], la serata che ha riacceso la speranza dei fan di vedere riunita l'ex coppia d'oro del gossip nostrano.

"Argentina 2 - Italia 1"- è la simpatica didascalia che il ragazzo ha scritto sotto allo scatto che lo vede posare sorridente e abbracciato da una parte allo stilista e amico Marcelo Burlon e dall'altra alla Rodriguez.

Da quando si sono lasciati circa tre anni fa, si contano sulle dita di una mano le volte in cui Stefano ha pubblicato sui suoi profili social l'immagine di Belen: in passato, l'ha fatto solo in occasioni speciali che riguardavano impegni scolastici del piccolo Santiago.

In un'intervista che ha rilasciato a Fanpage qualche giorno fa, De Martino ha negato il ritorno di fiamma con la showgirl ed ha parlato molto bene di Corona. Oggi, a distanza di qualche settimana e dopo aver saputo quali sono le intenzioni di Fabrizio, siamo sicuri che il napoletano sia ancora ben predisposto nei confronti del suo storico "antagonista"?