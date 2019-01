Annuncio

Le sorelle Rodriguez stanno generando molto scalpore sui social [VIDEO]a causa di alcuni contenuti pubblicati dalla sorella maggiore. Belen Rodriguez, infatti, ha postato un video sul suo profilo Instagram nel quale appare insieme alla sorella Cecilia. Entrambe sono in costume e si trovano in una specie di deserto. Le fanciulle si muovono sinuosamente sulla sabbia dorata mettendosi in pose che stanno generando molto scalpore sui social. Il video mozzafiato sta facendo il giro del web e, in pochissimo tempo, ha ottenuto tantissimi like e commenti, tra cui, i più diffusi sono apprezzamenti come: "Bellissime".

Il video in cui Belen e Cecilia Rodriguez sono in costume e si muovono sinuosamente sulla sabbia dorata

Belen e Cecilia si sono rese protagoniste di alcuni video e foto che stanno mandando in tilt i fan.

Il contenuto più discusso è un filmato nel quale le due showgirl appaiono in costume nel bel mezzo di un deserto mentre si rotolano e muovono sinuosamente tra la sabbia. In lontananza si vedono delle dune e delle piccole sorgenti con dell'acqua.

Insomma, un contesto davvero suggestivo arricchito dalla figura predominante delle due splendide sorelle e con i corpi mozzafiato in bella mostra. La Rodriguez senior ha intitolato il video così: "Folklore argentino", ma si tratta di un video pubblicitario, dal momento che al termine del filmato è citato un sito di riferimento.

Il video in questione, seguito da alcuni post e Instagram Stories, ha fatto in pochissimo tempo il giro dei social ed ha ottenuto oltre 800.000 visualizzazioni e numerosissimi commenti d'approvazione. Molti utenti, infatti, hanno commentato la bellezza delle due donne dicendo: "Bellissime", o ancora "Siete meravigliose" Il filmato è riportato di seguito ed è tratto dal profilo Instagram di Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez genera scalpore sui social, i video anche con Diletta Leotta a Radio 105

Insomma, Belen Rodriguez trova sempre il modo di generare scalpore.

Basti pensare a quanto accaduto la settimana scorsa in occasione delle sue ospitate nel programma radiofonico di Radio 105 condotto da Diletta Leotta e Daniele Battaglia. Le due donne, infatti, si sono rese protagoniste di video e scatti che hanno mandato in visibilio i fan. Tra balli sensuali, gli scatti spiritosi e seducenti e gli "imprevisti" dell'ultimo minuto [VIDEO], Diletta e Belen sono riuscite a far sognare milioni di telespettatori.