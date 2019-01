Advertisement

Sfumato il sogno di vederla al timone della sedicesima edizione dell'imminente 'Grande Fratello Nip' (programma televisivo affidato a Barbara D'Urso), Belen Rodriguez potrebbe avere un futuro televisivo incerto nel corso del nuovo anno. Stando a quanto è stato riportato dai beninformati, Belen Rodriguez potrebbe aver rifiutato le offerte di coprire i ruoli di opinionista a L'Isola Dei Famosi 2019 e di giurata per 'La pupa e il secchione'. Ad esprimersi sul conto della showgirl argentina è stato Maurizio Costanzo nella sua rubrica-tv.

Belen Rodríguez potrebbe sparire dal palinsesto Mediaset: la risposta di Maurizio Costanzo

Dopo essere diventata un volto televisivo noto al grande pubblico italiano la modella argentina Belen Rodríguez potrebbe essere in procinto di dare una svolta importante alla sua carriera di personaggio pubblico.

Stando a quanto è minuziosamente trapelato dalla rete, Belen Rodríguez potrebbe dire addio all'azienda Mediaset che le ha permesso di conquistare il consenso del pubblico televisivo. Secondo alcune voci di corridoio, l'avvenente argentina ed ex-compagna di Stefano De Martino avrebbe rifiutato di lavorare per i programmi televisivi 'La pupa e il secchione' e 'L'Isola Dei Famosi'. A margine delle ultime indiscrezioni trapelate online, concernenti il futuro televisivo della showgirl, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni Maurizio Costanzo, il quale ha dedicato a Belen Rodríguez uno spazio sulla sua rubrica gestita sul settimanale di cronaca rosa 'Nuovo'. ''Belen non sparirà dalla tv. Anche se non sono stati ancora annunciati programmi per lei, la showgirl argentina saprà ritagliarsi nuovi spazi nei palinsesti Mediaset'', queste sono le parole che sintetizzano il messaggio lanciato per iscritto [VIDEO] dal consorte di Maria De Filippi sul conto della conduttrice di 'Tu si que vales'.

''Ormai è diventata un'artista poliedrica'', ha aggiunto Costanzo, che si è detto sicuro che molto presto Belen si farà viva in nuovi progetti televisivi.

Rivoluzione Rai presunta, che potrebbe coinvolgere Belen Rodriguez

Stando a quanto è stato riportato in rete, Belen Rodríguez si sentirebbe pronta a spiccare il volo per farsi ingaggiare in un nuovo progetto televisivo da 'one-woman-show'. Alcune indiscrezioni vedono la modella argentina come un potenziale ingaggio [VIDEO] da parte della Rai, l'azienda televisiva che sarebbe in procinto di segnare una gran rivoluzione all'interno del suo palinsesto.