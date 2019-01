Annuncio

La showgirl argentina Belen Rodriguez e la giornalista sportiva Diletta Leotta stanno facendo discutere nel corso delle ospitate al programma radiofonico di Radio 105. È dall'inizio di questa settimana che le due ragazze stanno provocando gli innumerevoli fan con una raffica di Instagram Stories nelle quali hanno ripreso i momenti più salienti e più divertenti di questa esperienza in radio. In una delle ultime Instagram Stories condivise da entrambe le ragazze, si vede Diletta Leotta mentre inquadra il suo collega Daniele Battaglia con i pantaloni abbassati, inutile dire che sul web il video è diventato virale nel giro di pochi minuti.

Diletta e Belen a Radio 105 generano scalpore con foto e video provocatori pubblicati su Instagram

In questi giorni, i profili Instagram di Diletta Leotta e Belen Rodriguez sono pieni di foto e video in cui appaiono insieme [VIDEO].

Le due bellissime ragazze, infatti, sono consapevoli dell'impatto che hanno sul pubblico e stanno "approfittando" della situazione. Di enorme successo è stato. infatti, il video in cui Belen balla con un membro del programma, oppure, le foto scattate dalle due ragazze in pose sexy e provocatorie.

A destare scalpore nelle ultime ore è, però, un contenuto pubblicato dalle due ragazze sui social. Nel caso specifico, si tratta di un video nel quale Diletta mantiene il cellulare, mentre inquadra prima se stessa e poi Belen. La giornalista, visibilmente euforica e divertita, dice: "Visto che questa settimana c'è Belen con noi in radio, vogliamo fare...". La protagonista poi si interrompe di colpo e l'inquadratura passa immediatamente sulla Rodriguez, la quale sembra molto divertita. Dopo pochissimi secondi, la Leotta inquadra un uomo, si tratta del collega Daniele Battaglia, con gli slip in bella mostra e i pantaloni abbassati, poi si sentono risate e schiamazzi e il video si ferma.

Dove vedere il video di Daniele Battaglia con i pantaloni abbassati inquadrato da Diletta Leotta

Per poter vedere il filmato in questione, basta andare sui rispettivi profili Instagram sia di Belen che di Diletta e cliccare sulle Instagram Stories. Una delle ultime pubblicate da entrambe è proprio questa appena citata.

Inutile dire quanto la ripresa abbia scatenato i fan su social, [VIDEO] i quali erano già in visibilio per vedere insieme due delle donne più belle della televisione italiana. I fan, infatti, non hanno risparmiato commenti d'approvazione e complimenti verso le due ragazze che, naturalmente, erano ben consapevoli del polverone che avrebbero scatenato facendosi vedere insieme.