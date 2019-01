Annuncio

Belen Rodriguez è sempre al centro del Gossip. la bella showgirl argentina, questa volta, ci è finita per aver rifatto il sedere. Alfonso Signorini ha svelato: "Ha esagerato con le iniezioni". Il suo lato b è sempre stato un argomento di grande interesse per i fan. Finalmente sembra essere arrivata la verità in merito ai suoi segreti di bellezza. A quanto pare non le è bastata solo la palestra.

Alfonso Signorini confessa che Belen Rodriguez ha rifatto il lato b con delle "iniezioni"

Nel corso del programma CR4-La Repubblica Delle Donne, condotto da Piero Chiambretti, Alfonso Signorini ha parlato della showgirl Belen Rodriguez. L'argomento fulcro della discussione è stato il suo prosperoso lato b. La Rodriguez non ha mai esitato a dire di essere ricorsa a qualche ritocchino fisico per migliorare il suo aspetto, tuttavia, in merito al fondoschiena ha sempre ribadito che fosse tutta opera della palestra seguita con frequenza e dedizione.

Questo è vero, nel senso che la showgirl dedica molto tempo alla cura del suo aspetto fisico, ma stavolta gli squat non sembrano essere gli unici alleati.

Alfonso Signorini, infatti, ha svelato che la Rodriguez [VIDEO] ha rifatto il sedere.

Nel caso specifico, ha detto: "Aveva esagerato con le iniezioni e le era aumentato troppo". Ha poi aggiunto: "Sembrava un panettone, adesso si è stabilizzato". Con il passare del tempo, dunque, il sedere della showgirl sarebbe tornato ad una dimensione consona.

Gli altri interventi chirurgici di Belen Rodriguez

In un precedente post su Instagram, Belen aveva negato [VIDEO]l'esistenza di interventi chirurgici al lato posteriore. A suo avviso, la chirurgia era tollerata ma solo con moderazione e le protesi al fondoschiena erano davvero troppo.

In merito al resto del suo corpo, invece, scopriamo insieme quali sono i ritocchini estetici che si è concessa. In primo luogo, poco prima di intraprendere la carriera televisiva, decise di rifarsi il décolleté. La showgirl si sentiva alquanto insicura all'inizio e, per questo motivo, decise di sottoporsi a tale intervento quando aveva poco più che 20 anni circa.

Ripensando a quello che ha fatto, però, si è dichiarata pentita e se potesse tornare indietro non prenderebbe la stessa decisione. In merito al viso, invece, si è lasciata andare a qualche piccola punturina qua e là in grado di donarle un volto più splendente e radioso. La sua pelle, infatti, appare sempre super compatta e luminosa.