L'occasione è sempre buona per parlare della vita privata della showgirl argentina Belen Rodriguez. La 34enne, infatti, non manca mai di suscitare un certo scalpore [VIDEO]. In particolare, nelle ultime ore si sta facendo strada un pettegolezzo che vorrebbe la conduttrice sudamericana nuovamente molto vicina all'ex marito Stefano De Martino. I due, dopo essersi separati nel 2015, hanno continuato ad avere un rapporto improntato sulla serenità, soprattutto per garantire al figlio Santiago una certa tranquillità e unità familiare.

Nell'ultimo periodo, però, entrambi sono stati segnalati in diverse occasioni più vicini del solito. Belen Rodriguez, nel corso di un'ospitata a Radio 105, ha addirittura dedicato all'ex coniuge una canzone romantica, "Vivimi" di Laura Pausini, lasciandosi scappare anche una frase molto ambigua: "Ti aspetto a casa".

Belen Rodriguez a 'Take Away' viene messa in collegamento con De Martino

Tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez ci sarebbe un ritorno di fiamma in atto? Le ultime indiscrezioni lasciano trapelare buone speranze in merito. Su tutti, sta facendo parlare un gesto piuttosto spiazzante di cui si è resa protagonista la showgirl, che sta accendendo notevolmente gli animi dei fan. La conduttrice di "Tu sì que vales", infatti, per tutta la settimana è stata ospite del programma radiofonico [VIDEO] "Take Away" condotto da Diletta Leotta e Daniele Battaglia. La Rodriguez si è divertita nel postare numerosi contenuti sul suo profilo Instagram dove ha condiviso con i follower i momenti più importanti e divertenti di questa esperienza.

La vera sorpresa, però, è arrivata quando Belen è stata messa in collegamento diretto con Stefano De Martino.

La frase ambigua che Belen Rodriguez ha rivolto a Stefano De Martino

La modella argentina ha iniziato a canticchiare alcune parole del brano "Vivimi" di Laura Pausini.

Nello specifico, ha intonato la strofa: "Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore dentro. Credimi se puoi, credimi e vedrai non finirà mai". Stefano, apparso piuttosto imbarazzato, si è limitato a dire: "Molto bella".

Subito dopo è arrivato l'inatteso gesto da parte di Belen Rodriguez, la quale ha sussurrato, rivolgendosi all'ex marito: "Ti aspetto a casa". Queste parole hanno infiammato notevolmente i fan della coppia, i quali inevitabilmente hanno ricominciato a sperare che tra i due possa esserci realmente un tenero riavvicinamento.