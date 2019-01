Annuncio

Annuncio

Belen Rodriguez è una tra le showgirl più attive sui social. [VIDEO] La ragazza, infatti, non perde occasione per condividere con tutti i suoi follower i momenti più belli e salienti delle sue giornate. Nel corso della giornata di ieri, però, la bella modella si è resa protagonista di uno scatto molto particolare che, in men che non si dica, ha infiammato il web. La Rodriguez ha pubblicato una foto in bagno seduta sui sanitari. Insieme a lei c'è una sua amica.

La Rodriguez e la foto in bagno: il post che sta facendo tanto discutere

Belen Rodriguez non perde occasione per generare sgomento [VIDEO].

Dopo le foto in vasca, le pose sensuali in sauna e i video alquanto seducenti, la showgirl si è resa protagonista di un altro contenuto molto discusso. Nel caso specifico, si tratta di una foto scattata in bagno. La Rodriguez appare in compagnia di una sua cara amica, Antonia Achille.

Advertisement

Nella foto c'è un collage nel quale sono state montate di fianco due foto. Nel primo scatto, quello all'estrema sinistra, la showgirl è seduta sul lavandino, in una posa decisamente innaturale, mentre la sua amica è seduta su di un qualcosa di molto simile ad un water. Nel secondo scatto, invece, quello a destra. entrambe le ragazze sono sedute su dei sanitari.

In entrambi gli scatti, le due protagoniste appaiono sorridenti e spensierate, intente a provocare e divertire il pubblico da casa. A corredare l'immagine c'è una didascalia che riporta il tag del momento '10 years challenge'. Si tratta di una nuova moda che sta spopolando sul web nelle ultime ore, dove gli utenti pubblicano due scatti, effettuati a distanza di 10 anni l'uno dall'altro. Lo scopo è quello di mettere a confronto il tempo che passa e come il corpo sia cambiato con gli anni.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il pubblico diviso in due: c'è chi ha apprezzato e chi no

Nel caso dello scatto di Belen, tuttavia, risulta difficile distinguere quale possa essere il prima e quale il dopo dal momento che in entrambe le foto la showgirl è sempre in ottima forma.

Ad ogni modo, il messaggio che pare abbia voluto tramandare la Rodriguez è quello di mostrare a tutti i fan la sua allegria e spensieratezza, caratteristiche che l'accomunano da sempre e che continueranno a fare parte di lei, nonostante gli anni che passano.

Ad ogni modo, come di consueto, il pubblico si è diviso, tra chi ha compreso e apprezzato l'ironia della showgirl e chi, invece, ne ha approfittato per criticare l'esibizionismo e la volgarità della protagonista.