Scoppia la bufera all'interno del programma Forum dopo che una serie di intercettazioni ha messo nei guai il giudice Francesco Foti, tra i volti maggiormente noti al pubblico che segue la popolare trasmissione del mezzogiorno di Canale 5. Come riportato sui quotidiani di questi giorni, Foti (che è avvocato ma veste i panni del giudice in trasmissione) è stato intercettato nell'ambito di un'inchiesta che riguarda un avvocato finito in manette: l'uomo è stato scoperto a parlare di fondi all'estero, denaro da riciclare e persino di pentiti.

La situazione è parsa talmente grave che la produzione ha deciso di farlo fuori dalla trasmissione [VIDEO], seppur momentaneamente.

Il giudice Foti di Forum finisce al centro di uno scandalo intercettazioni

In queste ore, infatti, è stato diramato un comunicato stampa ufficiale con il quale viene detto che alla luce dei fatti, Mediaset ha preferito interrompere seppur temporaneamente il rapporto di collaborazione con il giudice Foti, in attesa che venga chiarita la sua posizione in questa intricatissima vicenda che ha lasciato senza parole il pubblico che segue la trasmissione Mediaset.

Nel dettaglio, infatti, in queste intercettazioni si sentirebbe la voce di Foti che chiede al suo amico avvocato, poi finito in manette, delle informazioni per aprire una società all'estero, aggiungendo poi che la cosa maggiormente importante è quella di far sparire subito i soldi nel momento in cui vengono liberati. Successivamente si sentono frasi come "Ma se servono a lavare i soldi certo che gli va bene": insomma una situazione decisamente delicata che, al momento, ha spinto Corima a sospendere il giudice dalla trasmissione.

Forum resta il programma leader della fascia del mezzogiorno

Dopo la decisione di sospendere il giudice Foti dal suo incarico all'interno della trasmissione di Canale 5, Barbara Palombelli né tantomeno gli altri protagonisti della trasmissione hanno voluto commentare l'accaduto, ma non si esclude che possano farlo nel corso delle prossime puntate del programma. [VIDEO]

Intanto Forum continua ad essere comunque il programma leader degli ascolti della fascia del mattino: la trasmissione conquista l'attenzione di oltre un milione e mezzo di spettatori su Canale 5, arrivando a toccare anche la soglia del 19% di share.

Numeri che permettono alla Palombelli e alla sua squadra di battere nettamente gli ascolti del programma competitor La prova del cuoco, che in quella stessa fascia oraria si ferma ad un ascolto medio che oscilla tra il 12 e il 13% di share.