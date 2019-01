Annuncio

Una nuova puntata di C'è Posta per te è andata in onda sabato 26 gennaio in prima serata su Canale 5 e dove abbiamo assistito ancora una volta al racconto di storie emozionanti che hanno appassionato il pubblico, tanto da decretare la vittoria in termini di ascolti, del people show di Maria De Filippi nella prima serata del sabato sera. Grande interesse ha suscitato la storia di Angela, la quale ha chiesto aiuto alla De Filippi per ricucire il rapporto con l'ex fidanzato Roberto che l'ha lasciata a seguito di un presunto tradimento di lei.

In puntata il giovane siciliano non ha voluto perdonare la ex compagna e ha chiuso la busta, ma tramite i social siamo venuti a sapere che i due, dopo la registrazione della puntata, sono tornati insieme [VIDEO].

C'è posta per te del 26 gennaio, presunto tradimento di Angela a Roberto

Delusione, presunto tradimento e rimproveri hanno fatto da cornice alla storia di Angela e Roberto, raccontata da Maria De Filippi nella terza puntata di C'è posta per te andata in onda sabato 26 gennaio. A chiamare la trasmissione è stata Angela, lasciata da Roberto poche settimane prima, dopo la scoperta di un presunto tradimento di lei [VIDEO] con il cognato della sorella. La donna è stata cacciata di casa da Roberto dopo essere stata sorpresa a messaggiarsi di nascosto con questo fantomatico 'amante'. Nonostante le suppliche di Roberta, la quale ha giurato che non vi è mai stato nessun tradimento, Roberto non è riuscito a perdonarla ed anzi le ha rinfacciato persino di non tenere ordine la casa e di non potergli dare un figlio.

La chiusura della busta da parte del giovane siciliano quindi, sembrava aver messo un punto definitivo alla loro relazione.

Lieto fine tra Angela e Roberto dopo la puntata di C'è posta per te

Quello che a tutti è sembrato un addio definitivo, dopo la registrazione della terza puntata di C'è posta per te si è tramutato in un lieto fine. Dopo la puntata infatti, i due sono stati pizzicati insieme sui social e secondo le indiscrezioni pare che Angela e Roberto abbiano addirittura fissato la data delle nozze. Sembra dunque che, dopo l'intervento di Maria De Filippi, qualcosa sia cambiato e che anche questa vicenda abbia avuto un epilogo positivo. Una vicenda che nella puntata del 26 gennaio ha tenuto incollati al televisore più di 5 milioni di telespettatori, decretando C'è posta per te, il programma leader degli ascolti del sabato sera. Battuta la concorrenza di Rai 1 che, con il talent 'Ora o mai più' di Amadeus, si è fermato a soli 3 milioni di spettatori.