Dopo la pausa invernale, il 20 gennaio, torna in onda sul canale americano CW la serie Charmed. Charmed è un reboot del telefilm dal titolo omonimo, andato in onda dal 1998 al 2005. In Italia è stato trasmesso con il titolo Streghe.

Le protagoniste del reboot sono due sorelle che, dopo la morte misteriosa della madre, vengono a conoscenza dell’esistenza di una terza sorella, con la quale condividono non soltanto il DNA ma anche un’eredità magica.

Le tre sorelle, Melanie, Meggie e Macy, si ritroveranno improvvisamente catapultate in un mondo magico e pericoloso di cui ignoravano l’esistenza.

Sotto la guida di Harry, un whitelighter, dovranno imparare a gestire i loro nuovi poteri e cercare di trovare un equilibrio con [VIDEO] la vita di tutti i giorni.

Dove eravamo rimasti? Recap Charmed 1x09

All’inizio del nono episodio della prima stagione ritroviamo Mel mentre si risveglia nel negozio di tatuaggi nel quale si era recata per incontrare le Sorelle Sarcana.

Jada le consiglia di schiarirsi la mente e tornare quando avrà deciso se unirsi a loro o meno.

Dall’altra parte del mondo, in Romania, Parker e Hunter rubano l’amuleto dell’Arcangelo che il ragazzo dovrà successivamente donare a Maggie per assorbire i poteri delle sorelle.

Mentre a casa fervono i preparativi per la festa natalizia, Maggie ed Harry si cimentano nello scambiarsi specialità culinaria ed Harry scopre una nuova passione per il Coquito, una tipica bevanda che ricorda l’eggnog ma con alla base latte di cocco.

Dopo varie discussioni, Mel decide di portare avanti il suo piano per scoprire i segreti della sorellanza Sarcana e torna da loro per unirsi al gruppo.

Dopo l’incidente in macchina di Galvin, Macy è preoccupata per l’effetto che il marchio sulla pelle del ragazzo potrà avere sulla loro relazione.

E’ intenzionata a stare per un po' lontano da lui ma deve rivedere i suoi piani quando Galvin si presenta alla loro porta per gli auguri di Natale. Quando Parker e Galvin si incontrano il marchio brilla nuovamente e Parker sembra soffrire al contatto, ciò insospettisce Macy. Dopo aver notato che la collana che Parker ha donato a Maggie sta lentamente cambiando colore da bianco a nero, va in allarme e decide di chiedere conferma a Mama Roz. Macy non può condividere le sue scoperte perché viene colpita dal fratello di Parker, Hunter, che ne prende le sembianze.

Il padre scrive a Maggie per informarla che non potrà partecipare alla festa di Natale, deludendola come ogni anno. Parker tenta di consolarla e, mentre Maggie si apre con lui, il senso di colpa ha la meglio ed il ragazzo le rimuove il medaglione prima che abbia completamente assorbito i poteri delle streghe.

Mel vede tutta la scena e si insospettisce, condivide i suoi dubbi con Harry e Macy, che è in realtà Hunter sotto mentite spoglie.

Hunter cerca di far ragionare Parker per portare a termine il piano e gli rivela che ciò gli permetterà di diventare la sorgente di tutti i mali.

La vera Macy riesce a liberarsi e svelare l’inganno di Hunter che si rivolta contro le sorelle e tenta di uccidere Maggie. Per salvarla, Parker rivela la sua vera natura e Mel riceve l’aiuto dalle Sarcana per scacciare Hunter. Parker distrugge l’amuleto ma Maggie si sente tradita e dichiara di non voler avere più niente a che fare con lui.

Quando meno se lo aspettano, Hunter torna nuovamente a casa Vera, le sorelle riescono ad aprire una voragine per spedirlo all’inferno ma nella caduta il demone trascina anche Harry. Quando la voragine si richiude le sorelle si accorgono che Galvin era lì ed ha assistito a tutta la scena.

Cosa succederà? Charmed 1x10

Il decimo episodio della serie si intitola Keep Calm and Harry On, in onda da [VIDEO] domenica 20 gennaio sulla CW. L'episodio è diretto da Vanessa Parise, scritto da Jennie Snyder Urman.

Le sorelle si rivolgono agli Anziani per cercare di salvare Harry dal Tartaro ma, quando le loro regole sembrano impedir loro di fare qualsiasi cosa, Mel comincerà a valutare la possibilità di rivolgersi nuovamente a Jada. Questa volta anche Charity, che in passato ha condiviso un legame speciale con Harry, sembra dubbiosa su quale strada sia giusto prendere. Nel mentre, Galvin comincia a fare i conti con le nuove rivelazioni di Macy e lui stesso condivide una novità scioccante. Dopo aver scoperto la vera natura di Parker, Maggie si trova a dubitare delle sue capacità, non si fida del suo potere e si chiede come potrà fare per salvare Harry.

Quando le sorelle si ritrovano di fronte ad una minaccia inattesa, Maggie sfodera una forza interiore che non pensava di avere.