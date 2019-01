Annuncio

L'attesa fiction 'Che Dio ci aiuti' è dunque ritornata con la prima puntata della sua quinta stagione. Tanta carne al fuoco: nuove amicizie, nuovi amori e nuovi casi da scoprire. Tra i tanti temi a carattere generale, anche alcuni che affliggono la società ai giorni nostri: femminicidio e abbandono dei minori. La fiction è composta da 10 episodi che narreranno le vicende del convento più amato d'Italia. Di seguito le anticipazioni del secondo appuntamento che andrà in onda il 17 gennaio

Anticipazioni secondo appuntamento: il segreto di Ginevra

La seconda puntata, composta da due episodi, sarà caratterizzata da molti colpi di scena nelle vite di tutti i protagonisti.

Nel terzo episodio intitolato “Il cuore in soffitta”, Suor Angela farà una clamorosa scoperta [VIDEO]. Il segreto in particolare riguarda Ginevra, le bella e brava ragazza ha infatti una storia con un uomo sposato.

Suor Angela non solo dovrà risolvere il problema, ma dovrà tenere nascosto il tutto alla madre superiora. Nico inizia una relazione con Maria, ma resterà sorpreso quando scoprirà che si tratta della nipote di Suor Costanza e tutto ciò potrebbe creare grossi problemi al bell'avvocato del convento. Miglioreranno le condizioni di Valentina [VIDEO] che si risveglia dal coma ed avrà fin da subito buone notizie da Gabriele. Nel secondo episodio, intitolato “Ultima occasione”, Nico porta avanti la relazione con Maria nonostante Ginevra non la approvi del tutto. Suor Angela scopre un segreto su Gabriele che potrebbe mettere a rischio la vita di Valentina. Gabriele dal canto suo non vivrà un bel momento, arriveranno in convento due gemelline molto 'agitate' e, con l'aiuto di Azzurra, daranno molto filo da torcere al bel medico dell'Angolo divino.

Le puntate di Che Dio ci aiuti sono disponibili in streaming su RaiPlay.it ed è possibile scaricare l'applicazione gratuita per cellulari e qualunque altro dispositivo mobile.

Il cast

Il cast della fiction ha dunque visto tornare in pianta stabile, al centro delle narrazione, Elena Sofia Ricci che veste per la quinta volta i panni di Suor Angela. Confermata anche Suor Costanza, interpretata da Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi alias Azzurra Leonardi. Ritornano le avventure del medico Gabriele, interpretato da Cristiano Caccamo e della love story con Valentina (Arianna Montefiori). Tra le new entry, Raniero Monaco di Lapio, padre di Emma e primo compagno di Azzurra. In ultimo Suor Angela avrà a che fare con il piccolo Mattia, un orfanello abbandonato davanti la porta del convento.