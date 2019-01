Annuncio

Annuncio

Giovedì 10 gennaio è stata trasmessa su Rai Uno la prima puntata di 'che dio ci aiuti 5' che ha ottenuto un grande successo per quanto riguarda gli ascolti [VIDEO]e non ci sono "avversari" capaci di stare al passo di questo prodotto televisivo e in grado di attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Ci sono state novità che hanno visto i fan dividersi tra situazione positive e negative: in particolare ha destato delle perplessità il modo in cui si è deciso di far uscire di scena il personaggio di Guido.

Leggi anche Anticipazioni Il Paradiso delle Signore dal 14 al 18 gennaio: Nicoletta e Riccardo sposi

Gli sceneggiatori hanno deciso di far proseguire la storia raccontando l'assenza dell'avvocato attraverso la morte in un incidente automobilistico che ha visto coinvolto anche il figlio Davide.

Advertisement

Inoltre era annunciata la mancata partecipazione di Diana Del Bufalo che, per una sola stagione, ha vestito i panni di Monica per poi lasciare il set in quanto è stato sottolineato che c'era bisogno di nuove iniezioni di benzina. Nel primo appuntamento con Che Dio Ci Aiuti 5 abbiamo visto l'arrivo della novizia di nome Ginevra mentre Valentina ha dovuto lottare tra la vita e la morte. Azzurra ha cominciato a indagare sulle cause che hanno fatto ridurre in fin di vita l'amica poiché non crede alla versione del suicidio.

Ginevra nasconde dei segreti

Gli spoiler del primo episodio del secondo appuntamento, "Il cuore in soffitta", rivelano che viene scoperto un segreto in merito alla vita di Ginevra. Quest'ultima nasconde una verità legata al suo passato mentre Suor Angela non riesce a essere indifferente rispetto a questa vicenda e inizia a fare delle indagini sul conto della ragazza appena arrivata in Convento.

Advertisement

I migliori video del giorno

Inoltre Nico continua a passare del tempo in compagnia di Maria ma deve fare i conti con lo strano comportamento della donna: anche la nipote di Suor Costanza ha dei segreti. Gabriele, dal canto suo dopo la paura di perdere l'amore della fidanzata, riesce a dare una bella notizia a Valentina che ha rischiato la vita.

Gabriele mette in pericolo Valentina

La ragazza, però, ha potuto godere dell'affetto delle persone e ha capito quanto Gabriele sia innamorato di lei. Le anticipazioni del secondo episodio della puntata che andrà in onda giovedì 17 gennaio, dal titolo "Ultima occasione" svelano che Suor Angela mostra preoccupazione per una persona che potrebbe avere combinato dei guai. Si tratta di Gabriele e la suora scopre che il medico tiene nascosto qualcosa [VIDEO] e ha paura che possa mettere nuovamente a rischio la vita di Valentina.