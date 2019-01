Annuncio

Che Dio ci aiuti è arrivato alla quinta stagione ed ha ottenuto il massimo dei consensi. La fiction all'esordio si è confermata ancora una volta una delle più viste sulla rete ammiraglia. Dopo un periodo di stop per inventare nuove trame e nuove storie, le vicende del convento più chiacchierato d'Italia sono tornate sul piccolo schermo. Le avventure di suor Angela e la Madre Superiora [VIDEO] interpretata da Valeria Fabrizi hanno tenuto incollati al piccolo schermo ben oltre 6 milioni di telespettatori con uno share del 26,4%.

Un intreccio di vecchie e nuove storie hanno saputo far emozionare i tanti affezionati fan di questa fiction. Gli altri programmi mandati in onda sulle altre reti sono stati letteralmente stracciati.

Numeri così alti con altre fiction in Rai si sono registrati solamente con la messa in onda di Don Matteo e Un Passo dal cielo. In sintesi Che Dio ci aiuti sembra davvero non avere rivali, tutte le altre concorrenti sono state avvisate.

Riassunto prima puntata

Il riassunto della prima puntata ha fatto versare qualche lacrima di troppo ai tantissimi telespettatori. Gli amanti della fiction sono venuti a conoscenza che Azzurra interpretata da Francesca Chillemi è alle prese con un grave lutto. Il marito Guido ed il figlio adottivo Davide sono venuti a mancare in un drammatico incidente stradale. Anche Nico dopo essere stato lasciato da Monica è venuto a conoscenza di una rivelazione che gli sconvolgerà la vita.

La sua ex fidanzata Asia, infatti, si è presentata in convento con il piccolo Mattia di soli 5 mesi per poi partire per Parigi con il nuovo compagno.

Sempre nel corso della prima puntata, il primo caso ha visto protagonista Valentina. Come molti ricorderanno, la ragazza era escort e per salvare una sua amica, è stata buttata giù dal secondo piano di un'abitazione. Tutte queste emozioni per chi si è perso i primi due episodi, potranno essere visionati sul sito Rai Replay.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti

La seconda puntata di Che Dio ci aiuti sarà trasmessa giovedì 17 gennaio a partire dalle ore 20,45. Al Convento oltre alla nuova novizia [VIDEO], arriverà la nipote di suor Costanza. Nico sarà sempre alle prese con il piccolo Mattia, mentre suor Angela sarà alle prese con un momento di crisi. Anche Azzurra cercherà di riprendere in mano la sua vita, mentre Valentina interpretata dalla giovane Arianna Montefiori cercherà di ricostruire il rapporto con il suo amato dottore.