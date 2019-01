Annuncio

Giovedì 10 gennaio ha inizio il ritorno della serie televisiva 'Che Dio Ci Aiuti' che regala nuove sorprese ai fan [VIDEO]curiosi di conoscere le new entry di questa stagione. La protagonista Elena Sofia Ricci nella sua intervista a 'Tv Sorrisi E Canzoni' ha assicurato che il personaggio di Suor Angela saprà toccare il cuore dello spettatore. Ha fatto notare che ci sono storie drammatiche capaci di dare un insegnamento, alternate a momenti di simpatia che divertono il pubblico.

Inoltre la quinta stagione si distingue per la presenza di molte new entry: nel corso di questi mesi abbiamo imparato a conoscere due giovani attrici dotate di una straordinaria bellezza.

Si tratta di Laura Adriani e Simonetta Columbu che interpretano rispettivamente i panni di Maria e Ginevra che dovranno condividere la stanza nel convento ma non mancheranno i conflitti tra le due donne. Una notizia importante è rappresentata dalla conferma di due attori come Cristiano Caccamo e Nico Santopaolo che possono essere annoverati tra i protagonisti della fiction di Rai Uno.

Azzurra ritorna all'Angolo del Convento, Nico incontra Asia

Gli spoiler del primo episodio dell'appuntamento, "Omnia in bonum" in onda su Rai Uno il 10 gennaio svelano che Suor Angela e Suor Costanza (Valeria Fabrizi) attendono la presenza di una novizia in convento, corrispondente al nome di Ginevra. Nico, dal canto suo è coinvolto in nuovi intrecci amorosi dimostrando di aver dimenticato l'appassionante storia con Monica: il giovane avvocato si concede un bacio con una sconosciuta ma deve incontrare Asia.

Inoltre il ritorno di una persona crea nuovo entusiasmo: si tratta di Azzurra che è stata una delle protagoniste indiscusse di Che Dio Ci Aiuti 4 dopo aver scoperto di essere diventata madre. La moglie di Guido annuncia di essere diventata la proprietaria del convento per la felicità di tutte le persone.

Valentina lotta tra la vita e la morte: Azzurra comincia a fare delle indagini

Le anticipazioni del secondo episodio della prima puntata di Che Dio Ci Aiuti 5, dal titolo "Come nelle favole", fanno notare che sono preoccupanti le condizioni di Valentina. Quest'ultima lotta tra la vita e la morte in quanto si trova in coma ma Azzurra decide di indagare sulla vita dell'amica [VIDEO] poiché non crede che possa trattarsi di un tentativo di suicidio. La madre di Emma finisce per mettere a repentaglio la propria vita pur di scoprire la verità; infine Nico coinvolge Ginevra in nuove esperienze.