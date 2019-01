Annuncio

Che Dio ci aiuti 5 [VIDEO] riparte su Rai 1 dal prossimo 10 gennaio. Ogni giovedì saranno, infatti, trasmesse le attesissime nuove puntate della fiction arrivata alla sua quinta stagione. La nuova serie si preannuncia ricca di novità e nuovi protagonisti che affiancheranno i volti ormai noti che hanno dato vita al successo dei precedenti episodi, ambientati a Fabriano, nello storico convento di suore.

Cast di ‘Che Dio ci aiuti 5’: i volti che ritroveremo nella fiction

La nuova serie di episodi della fiction saranno ricchi di nuovi colpi di scena che vedranno come protagonisti molti volti storici della fortunata serie di Rai 1, ma anche l’assenza di alcuni attori molto amati dal grande pubblico.

La protagonista, come in tutte le altre stagioni, sarà la bravissima Elena Sofia Ricci nel rocambolesco ruolo di suor Angela. Al suo fianco ci sarà, come sempre, Valeria Fabrizi nel simpaticissimo ruolo di suor Costanza.

Nel cast ritroveremo la bella e brava Francesca Chillemi, nei panni di Azzurra, ed è stato confermato anche il rientro di Arianna Montefiori, Cristiano Caccamo, Gianmarco Saurino ed anche il piccolo, e già bravissimo, Christian Monaldi. Molti fan della serie televisiva non saranno, invece, molto contenti dell’assenza, nelle nuove puntate, dell’attore Lino Guanciale che ha rivestito il ruolo dell’affascinante avvocato Guido Corsi. Sin dalle prime apparizioni nella fiction, infatti, il personaggio ha immediatamente conquistato il cuore dei numerosi telespettatori di Che Dio ci aiuti. Nei nuovi episodi assente anche Diana Del Bufalo nel ruolo di Monica. Ci saranno due new entry: Simonetta Columbu, che rivestirà il ruolo della novizia Ginevra, e Laura Adriani, nel ruolo della nipote di suor Costanza.

Prima puntata di ‘Che Dio ci aiuti 5’: una nuova location per il convento

Come abbiamo visto, la prima puntata della nuova serie sarà in onda il prossimo giovedì 10 gennaio alle 21.25 su Rai 1. Saranno 20 gli appuntamenti di Che Dio ci aiuti 5 [VIDEO], i cui episodi non saranno ambientati, come nelle precedenti edizioni, nella storico convento di Fabriano, ma questa volta farà da sfondo all'amatissima serie la città di Assisi e un convento tutto nuovo. In una recente intervista Elena Sofia Ricci ha dichiarato che, in quest’ultima stagione della fiction, il suo personaggio avrà un momento di crisi e che, nel corso delle 20 puntate in programmazione, verranno trattati anche temi scottanti e molto dolorosi come quello dell’abbandono dei bambini e del femminicidio.