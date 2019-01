Annuncio

Annuncio

Che le star del web e della televisione fossero pagate profumatamente è ormai risaputo ed è altrettanto risaputo il fatto che molte di loro vengano utilizzate per favorire donazioni di beneficenza verso associazioni che si impegnano giornalmente per migliorare il mondo. Ad avere attuato una tra le "strategie di marketing" migliore, se così la si può definire, è stato proprio il sito Charity Stars che ha deciso di mettere in vendita un caffè in compagnia di Chiara Ferragni [VIDEO].

L'intera somma, che ammona a ben 5700 euro (cinquemilasettecento euro) sarà devoluta in beneficenza all'associazione White Mathilda, che da anni gestisce diversi sportelli antiviolenza.

Advertisement

Un caffè da 5700 con Chiara Ferragni: il fortunato vincitore

Dopo le numerose polemiche ricevute [VIDEO]a causa dell'acqua Evian di Chiara Ferragni, dal costo di 6 euro per singola bottiglia, il web si prepara a scatenarsi contro l'ultima e strategica trovata. La giovane e bellissima fashion blogger è stata chiamata in causa per aiutare una delle associazioni contro la violenza sulle donne e la sua immagine ha portato non poche offerte. Il numero di utenti che ha deciso di offrire quasi seimila euro per riuscire a passare qualche ora in compagnia di Chiara Ferragni ha superato il centinaio, ma solo uno è riuscito a vincere l'incontro. Il nickname del fortunato vincitore è Poulsenjr ed in molti sono curiosi di scoprire la vera identità celata dietro a quei semplici caratteri.

Advertisement

I migliori video del giorno

Per riuscire a scoprire chi si nasconde dietro a quel nickname bisognerà attendere un po', poiché il vincitore che è riuscito ad aggiudicarsi il caffè con la fashion blogger avrà la possibilità di incontrarla durante la fashion week di Milano. Qualche giorno ancora di pazienza ed i social verranno, con molta probabilità, invasi da fotografie e commenti di questo emozionante incontro. "Emozionante", quasi con certezza, per il fan che potrà godere di qualche attimo in compagnia del proprio idolo.

Fedez e Chiara Ferragni: una coppia social anche dal vivo

Che l'amore tra i due sia forte non ci sono dubbi, almeno questo è quanto riescono a far trasparire dai numerosi contenuti che pubblicano giornalmente sui propri profili social. Fedez e Chiara Ferragni è stata incoronata come "coppia social" già da un po', forse addirittura prima del matrimonio che è riuscito ad attirare non pochi fan nel piccolo paesino di Noto, in Sicilia, e continua tutt'ora a far parlare di sé.

Il giovane rapper Fedez, nome d'arte di Federico Lucia, ha deciso di organizzare una lotteria per i propri fan per sponsorizzare e vendere il proprio cd. Acquistando il cd originale, infatti, si aveva la possibilità di vincere una cena con Fedez e la propria moglie. Allo stesso modo, il sito Charity Stars ha deciso di sfruttare l'immagine di Chiara Ferragni per aggiudicarsi qualche donazione di beneficenza.