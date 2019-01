Annuncio

Annuncio

Francesco Chiofalo é entrato oggi in sala operatoria per sottoporsi a un delicato intervento al cervello che, secondo le previsioni dei medici, durerà diciotto ore. Il personal trainer romano ha affermato sui social di non aver avuto mai paura come in questa circostanza. Mentre l'ex di Selvaggia Roma é nelle mani dei medici dell'ospedale San Camillo, il suo profilo social sarà gestito da una persona di fiducia, si presuppone un familiare, che aggiornerà in tempo reale i follower sulle condizioni di Francesco. 'Spero che questa non sia l' ultima volta che vedrete il mio faccione nelle storie di Instagram' ha scritto lo sportivo la sera prima dell'intervento.

Il ventinovenne si è augurato di rivedere un giorno i video in cui parla della sua malattia [VIDEO] e di riderci su. Il giovane ha espresso il suo stato d'animo per l'operazione anche durante le festività natalizie che ha trascorso a casa, circondato dall'affetto degli amici più cari.

Advertisement

Il web si è stretto idealmente intorno allo sportivo romano e molti sono i messaggi di vicinanza e solidarietà pubblicati. Non resta che attendere i prossimi sviluppi della situazione.

Chiofalo in ospedale per l'intervento

Francesco Chiofalo ha scoperto di avere un tumore per puro caso. Il giovane ha raccontato di essersi recato in ospedale per farsi refertare dopo un piccolo incidente. Lí ha ricevuto dai medici l'amara notizia di avere una neoplasia [VIDEO] di cinque centimetri, una 'palla da biliardo', come l'ha definita lui stesso, in un punto delicato del cervello. Chiofalo non ha nascosto ai fan i rischi dell'operazione a cui si è sottoposto oggi: demenza, cecità, disabilità. La vicenda ha segnato profondamente l'ex ragazzo di Selvaggia Roma che ha affermato che di sicuro non sarà più lo stesso Francesco di prima.

Advertisement

Tuttavia, lo sportivo non ha rinunciato a lottare, venendo definito da al alcuni 'guerriero'. Stavolta il giovane sta combattendo una delle battaglie più importanti della sua vita. Per darsi coraggio, Francesco si è fatto tatuare da un amico fidato sul polso la scritta 'andrà tutto bene'. L' ex partecipante di Temptation Island ha ringraziato i fan, dicendo che il loro affetto per lui è stato importantissimo. Probabilmente anche per questo ha deciso di rivelare subito la sua malattia, senza fingere di stare bene. Sono in tanti a fargli i migliori auguri affinché possa ritornare in salute e continuare a vivere la sua vita in modo spensierato come ha fatto prima di ricevere l'infausta diagnosi.