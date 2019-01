Annuncio

Fabrizio Corona si è confessato del tutto nel suo nuovo libro intitolato "Non mi avete fatto niente", facendo delle clamorose rivelazioni sul suo amore per Belen Rodriguez [VIDEO].

Corona rivela di amare ancora Belen e di voler tornare con lei

Questa settimana la nota rivista "Chi" [VIDEO] ha pubblicato in esclusiva alcuni passi dell'ultima fatica letteraria di Fabrizio Corona. Le righe riportate hanno del clamoroso. Il Re dei paparazzi infatti ammette che se avesse la possibilità di esprimere a Dio un desiderio, chiederebbe di poter costruire una famiglia con la sua ex Belen.

Corona ritiene che questa possibilità sia stata loro negata per colpa del "destino bastardo".

Il nuovo libro dell'uomo è scritto con schiettezza e sincerità, caratteristiche che lo hanno da sempre contraddistinto.

Fabrizio non si risparmia infatti neanche nelle autocritiche, ammettendo di considerarsi sconfitto nella vita proprio per quanto riguarda l'esito del suo rapporto con Belen, che secondo lui, avrebbe dovuto sfociare nella costruzione di una famiglia.

Ma la dichiarazione di amore nei confronti della bella Belen non si ferma qui: nei passi successivi infatti, Corona scrive che per quanti altri rapporti possa aver avuto nella sua vita, il suo cuore appartiene sempre e solo ad una persona, ad una donna in grado di gestirlo, di consigliarlo per il meglio e che non lo ama solo perchè si chiama Fabrizio Corona. Questa persona, scrive, è sempre Belen.

Gli altri rapporti di Corona

Nella sua intensa vita Fabrizio ha però avuto tante storie d'amore, finite spesso sulle prime pagine delle riviste patinate.

L'uomo non si è nascosto e nel suo libro "Non mi avete fatto niente" ha voluto parlare anche di questo. Ha ammesso di essere una persona che "si butta via", di frequentare spesso locali nei quali sceglie un paio di ragazze, per poi portarle in casa sua e farle andare via in poco tempo, sentendosi così più solo di prima.

Forse anche per questo ha avuto molte donne, più o meno importanti. Ricordiamo la giovane ereditiera Ginevra Rossini, la pornostar Malena, il contrastato rapporto con Asia Argento che ha fatto così tanto discutere, fino ad arrivare a Silvia Provvedi la donna che avrebbe dovuto sposare ma che invece ha lasciato dopo averla tradita.

Recentemente proprio Silvia Provvedi ha dichiarato, nel corso di una intervista telefonica, di essersi lasciata alle spalle la sofferenza causata dal suo ex rapporto di coppia, ma nello stesso tempo di non voler rinnegare nulla di quello che fatto per amore.