Belen Rodriguez e Diletta Leotta sono le attuali conduttrici di un programma trasmesso su Radio 105 e proprio poche ore fa c'è stato un particolare colpo di scena che potrebbe essere definito a 'luci rosse' poiché ha provocato una 'pioggia' di giudizi negativi e commenti di ogni genere [VIDEO] sui celebri social network.

Il video delle showgirl che fa nascere polemiche

Entrando nei particolari, questa mattina Belen Rodriguez e Diletta Leotta stavano registrando alcuni video con il proprio cellulare e ad un tratto la fotocamera ed anche l'attenzione delle donne si è spostata sul conduttore Daniele Battaglia che, mentre Diletta parlava dallo studio di Radio 105, ha cominciato a simulare un atto a 'luci rosse' di fronte a due delle donne più ammirate dal pubblico italiano.

Un gesto alquanto particolare, equivoco e goliardico che aveva lo scopo di divertire il pubblico, ma che ha scatenato e acceso una lunga serie di commenti sui social. In moltissimi hanno scritto di quanto spiacevole fosse stata questa scena e che l'uomo poteva anche evitare di partecipare a questo scherzo volgare.

In molti hanno 'accusato' anche il duetto Rodriguez-Leotta, poiché le due donne ridevano scherzosamente nel momento in cui Daniele Battaglia si cimentava in tali atti. Un utente sui social ha commentato il video, affermando che è umiliante per le donne e che non è stata una scena gradita.

Belen potrebbe tornare in Rai molto presto

In attesa di scoprire e di vedere se sarà possibile rivedere le repliche [VIDEO] delle due ragazze, ci sono molte novità che riguardano la showgirl argentina ed ex moglie del ballerino Stefano de Martino, poiché potrebbe tornare presto sugli schermi della celebre rete televisiva Rai.

Si parla infatti di un ritorno della bella argentina su Rai 1 a partire dal prossimo febbraio perché potrebbe essere presente in qualità di giudice di Sanremo Young condotto da Antonella Clerici.

La modella dovrebbe sostituire Elisabetta Canalis che è stata giudice durante la prima edizione del baby talent show.

Pochi mesi fa la Rodriguez era alla ricerca di nuovi spazi sulla rete Mediaset, ma non erano arrivate conferme. Di sicuro l'ex marito e ballerino Stefano de Martino ha trovato invece un buon posto presso lo show MADE IN SUD dove vestirà i panni di conduttore facendo uso della sua comicità partenopea con cui riuscirà sicuramente a divertire ed incantare tutti i suoi più affezionati fan.