Questa sera, su Canale 5, parte la quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Il reality, anche quest’anno, vede alla conduzione per il quinto anno consecutivo Alessia Marcuzzi, ad affiancarla le opinioniste Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Nonostante le voci girate sul web in questi ultimi mesi, l’inviato ufficiale sarà Alvin, anche se quest’ultimo, attualmente, indossa le vesti del “finto naufrago” [VIDEO], in quanto sta agendo come una sorta di talpa all’interno del gruppo dei naufraghi che, in attesa dell’inizio del programma, è stato chiuso in una casa in Honduras.

Solamente stasera scopriranno il vero ruolo del conduttore.

I concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019

Attualmente il gruppo dei naufraghi è composto da: l’attrice argentina Grecia Colmenares, il procuratore sportivo Ghezzal, la conduttrice Jo Squillo [VIDEO], l’ex modella Youma Diakite, l’attore Kaspar Capparoni, la modella Taylor Mega, la showgirl Sarah Altobello, il figlio di Brigitte Nielsen Aaron, il giornalista Paolo Brosio, l’attrice Demetra Hampton, le figlie dell’allenatore Sinisa Mihajlovic Victorija e Virginia, l’ex cantante di Amici Luca Vismara, il judoka Marco Maddaloni, il cantante Riccardo Fogli e l’ex concorrente del Grande Fratello Marina La Rosa.

A questi si aggiungerà un concorrente proveniente dallo spin off Saranno Isolani. In finale sono rimasti Alice Fabbrica, John Vitale, Giorgia Venturini e Yuri Rambaldi.

Questo è il cast e per scoprire ogni aggiornamento, non vi resta che seguire la diretta, minuto per minuto, qui su Blasting News, a partire dalle 21.30.