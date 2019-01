Annuncio

Questo potrebbe essere un anno ricco di cambiamenti per i palinsesti RAI. Nelle ultime ore si sta discutendo circa la possibilità di strategiche manovre in termini di conduzione. Dopo l'esordio, non propriamente tra i più floridi, di Elisa Isoardi con il programma "La Prova Del Cuoco" che ha sostituito Antonella Clerici, l'ex compagna di Matteo Salvini potrebbe traslocare a "La Vita in Diretta", programma in onda su RAI 1 di pomeriggio e attualmente condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi.

Elisa Isoardi potrebbe lasciare La Prova Del Cuoco

L'anno appena trascorso è stato un anno alquanto particolare per la [VIDEO]Isoardi [VIDEO], un 2018 pieno di novità in campo professionale e sentimentale.

Dopo la fine della storia con il vice-premier Matteo Salvini, la donna ha deciso di dedicarsi solamente al lavoro e ce l'ha messa tutta per condurre al meglio il programma di cucina "La Prova Del Cuoco".

L'abbandono di Antonella Clerici, però, è stato fortemente sentito dal pubblico da casa che, infatti, si è un po' distaccato dalla trasmissione. Ad ogni modo, per la Isoardi potrebbero esserci altre novità. E' molto probabile, infatti, che, a partire dal prossimo settembre, la donna possa essere messa alla guida de "La Vita in Diretta" al fianco di Tiberio Timperi. La coppia formata da quest'ultimo e la Fialdini, infatti, seppur sia riuscita in un primo momento a suscitare molto clamore, con il passare del tempo ha iniziato un po' a stufare. Sta di fatto che il programma RAI veniva sempre sconfitto dal competitor avversario, ovvero, Barbara D'Urso con il suo Pomeriggio 5.

Gli altri cambiamenti in vista in casa RAI: il ritorno di Belen?

Questo, tuttavia, sembrerebbe essere soltanto uno dei cambiamenti che ha in serbo la RAI. Probabilmente, infatti, ci potrebbe essere il ritorno di Massimo Giletti che da "La7" potrebbe tornare in RAI alla conduzione di "Che Tempo che Fa".

A quanto pare, il programma domenicale condotto da Fabio Fazio, nonostante implichi molte spese per la realizzazione, non sta dando i frutti sperati.

Inoltre si vocifera anche, di un altro ritorno clamoroso: ovvero quello di Belen Rodriguez [VIDEO] che potrebbe lasciare la Mediaset per tornare nella rete televisiva che l'ha lanciata con la partecipazione all'Isola dei famosi e La Tintoria.

Abbastanza certo, invece, sembra essere l'abbandono di Luca e Paolo che, dopo una breve sosta in Rai, dove hanno condotto "Quelli Che Il Calcio", sembrano pronti a lasciare tutto e tornare in Mediaset.