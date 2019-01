Annuncio

Elisa Isoardi e Matteo Salvini sono una delle coppie più chiacchierate d'Italia. Nonostante la coppia sia scoppiata prima della fine del 2018, moltissimi rumors parlano di un ritorno di fiamma da parte dei due. Addirittura, c'è chi ipotizza che Elisa e Matteo non si siano mai lasciati. Secondo alcuni la scelta di rendere pubblico l'addio, sarebbe stato dettato dal fatto di calmare il clamore mediatico intorno alla coppia.

I giorni scorsi attraverso un'intervista il parrucchiere ufficiale della conduttrice de La Prova del cuoco di fronte ai microfoni [VIDEO] di alcuni paparazzi si era lasciato sfuggire delle dichiarazioni importanti: "Per quanto ne so io, Elisa è ancora la compagna del ministro dell'Interno".

Anche Alfonso Signorini su Chi aveva lanciato l'indiscrezione che la coppia formata dalla Isoardi e Salvini fosse ancora legata, tanto da ipotizzare un matrimonio in vista. In ultimo soltanto in ordine di tempo è stato il sito Dagospia: anche in questo caso, il titolo di un articolo dedicato alla coppia non ha lasciato spazio all'immaginazione tanto da esordire con un ritorno di fiamma.

Elisa replica sui social alle notizie false sulla sua vita privata

Dopo le numerose voci di Gossip in merito alla vita sentimentale di Elisa Isoardi, la nota conduttrice di Rai1 è letteralmente sbottata sui social. Con un velo polemico, Elisa su Instagram ha pubblicato il seguente messaggio: "Ho il dovere morale per il rispetto che nutro nei confronti di tutte le persone che mi seguono e che, quotidianamente mi mostrano il loro affetto e il loro sostegno di comunicare che le notizie sul mio conto sono prive di fondamento". Secondo la conduttrice le notizie trapelate sul suo conto sarebbero nocive alla sua persona e soprattutto, violerebbero la sua privacy.

Elisa Isoardi potrebbe sostituire Francesca Fialdini

Elisa Isoardi in questi giorni è al centro del ciclone mediatico non solo per le voci legate alla sua situazione sentimentale, ma anche per la carriera professionale.

Alcune voci avevano ipotizzato un passaggio di conduzione [VIDEO] della Isoardi, da La Prova del cuoco a La Vita in diretta, al posto di Francesca Fialdini. La vicenda legata alla conduttrice sta dividendo anche il mondo della politica. A chiedere delle spiegazioni è l'esponente del Partito Democratico Michele Anzaldi, che ha esordito così: "Dopo il pesante calo di ascolti con il programma di show cooking, non comprendo come si può pensare di promuovere la Isoardi in un programma d'informazione".