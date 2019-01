Annuncio

C'è ancora la televisione nel futuro di Emma Marrone? Stando al Gossip che ha lanciato Dagospia poche ore fa, sembra proprio che la pugliese abbia una calamita per i talent show: dopo Amici, si dice che potrebbe entrare a far parte del cast di The Voice of Italy. Sul web, dunque, si legge che la cantante sarebbe stata contattata [VIDEO] dai vertici Rai per la nuova edizione del format affidato a Simona Ventura ma, per il momento, la risposta della diretta interessata sarebbe stato un "no" secco.

Cambierà idea?

Emma coach di The Voice? L'indiscrezione di Dagospia

Cosa farà Emma Marrone dopo la fine del tour che la porterà in giro per l'Italia fino a marzo 2019? A questa domanda dei fan della salentina, potrebbe aver risposto indirettamente Dagospia che, in una sua famosa rubrica, ha fatto sapere che la bionda interprete sarebbe corteggiata da una rete Tv.

"È iniziata la ricerca dei nuovi coach di The Voice of Italy. Oltre a Morgan e J-Ax, il talent show avrebbe messo gli occhi su Emma, la cantante lanciata da Maria De Filippi"- queste le parole con le quali un noto giornalista ha informato i curiosi su quello che starebbe accadendo nei corridoi Rai.

Il nuovo direttore Carlo Freccero, dunque, avrebbe pensato alla "Brown" per la giuria del format che ha fortemente voluto riportare in onda dopo un anno di stop, lo stesso che ha scelto di affidare all'esperta Simona Ventura.

Il fatto che la pugliese abbia ricoperto il ruolo di coach per molti anni nel serale di Amici, è sicuramente uno dei motivi per i quali in tanti la vorrebbero nel cast di The Voice, un talent della concorrenza nel quale potrebbe occuparsi di quello che più ama: la musica.

Dagospia, però, sostiene che Emma avrebbe risposto "picche" alla proposta dei dirigenti Rai di lasciare, seppur momentaneamente Mediaset, per tentare una nuova sfida professionale: il legame che c'è tra l'artista e il gruppo di lavoro del programma di Canale 5, infatti, sembra essere più forte di tutto, almeno per il momento.

Carlo Freccero rivoluziona Rai 2: Ventura e De Martino lasciano Mediaset

Il nuovo direttore di Rai 2, Carlo Freccero, sembra aver messo gli occhi su più di un protagonista di Amici di Maria De Filippi; oltre ad aver contattato Emma Marrone per la giuria di The Voice of Italy, l'uomo ha corteggiato per settimane l'ex fidanzato della cantante, Stefano De Martino.

Dopo aver "battagliato" con Mediaset per un bel po' di tempo, nelle scorse ore il dirigente Rai ha ufficializzato che sarà proprio il ballerino napoletano il conduttore della nuova edizione di Made in Sud, quella che inizierà il 25 febbraio.

L'ex marito di Belen Rodriguez, dunque, ha deciso di lasciare Canale 5 [VIDEO] per intraprendere una nuova avventura in Tv: quella di presentatore unico di uno show comico in diretta, una novità assoluta per lui.

L'altro personaggio caro alla De Filippi che Freccero è riuscito a portare dalla sua parte, è Simona Ventura: dopo il successo che la torinese ha ottenuto alla guida di Temptation Island VIP, il direttore ha pensato bene di proporle la conduzione di The Voice e, pare, anche quella di Quelli che il Calcio dopo l'estate.