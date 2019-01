Annuncio

Fabrizio Corona non ha mai nascosto di provare ancora qualcosa di importante per Belen Rodriguez [VIDEO]. Sentimenti e passione che l’ex re dei paparazzi ha faticato a tenere a freno anche nel corso delle sue successive relazioni. Un feeling speciale che non si è dissolto nel tempo con il siciliano che non ha mai interrotto del tutto i contatti con la show girl. L’argentina è stata tra le prime persone che ha voluto rivedere uscendo dal carcere. Inoltre Corona ha riferito di confidarsi e confrontarsi spesso con la conduttrice di Tu si que vales.

Dall’altra parte Belen ha più volte affermato di voler bene al quarantaquattrenne ma non gli ha mai riaperto le porte del cuore nonostante i segnali lanciati dall’ex fidanzato.

L’ultimo in ordine di tempo è scritto in calce nella sua autobiografia come anticipato dal settimanale Chi. Senza fare giri di parole il catanese ha dichiarato di essere ancora innamorato dell’avvenente sudamericana.

Corona non ha mai dimenticato la show girl argentina

Da re dei paparazzi a protagonista indiscusso del Gossip. Negli ultimi mesi Fabrizio Corona [VIDEO] ha fatto discutere per le sue tempestose e fulminee love story. Dopo aver chiuso la relazione con Silvia Provvedi e ritrovato l’armonia con Nina Moric, l’ex moglie, il siciliano è stato accostato a numerose starlette e modelle. In estate sembrava aver trovato l’alchimia giusta con la modella Zoe Cristofoli. Il rapporto non si è consolidato ed in pochissimo tempo si è dissolto del tutto. Successivamente Corona è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per chiedere scusa alla Provvedi ed è stato protagonista di un appassionato lento con Belen Rodriguez al Maurizio Costanzo Show.

Tra un impegno lavorativo e l’altro è scattata la passione per Asia Argento ma anche in questo caso la fiammella si è spenta al primo soffio di vento contrario. Nei confronti di Belen, invece, il sacro fuoco continua ad ardere come ha rivelato il quarantaquattrenne nel suo nuovo libro ‘Non mi avete fatto niente’.

Il sogno di costruire una famiglia con Belen

Il settimanale Chi ha anticipato alcuni passaggi dell’autobiografia di Corona, pubblicata dalla Mondadori Electa, che sarà disponibile dal 22 gennaio. “Non so se io e Belen torneremo mai insieme ma io so che ogni qualvolta guardo i suoi occhi è sempre la stessa fottuta magia”. Una dedica speciale quella dell’ex re dei paparazzi che fa intuire che anche l’argentina non l’ha dimenticato del tutto.

“Siamo Bonny e Clyde all’italiana e nell'immaginario collettivo io e lei saremo saremo sempre insieme”. Parole cariche d’affetto ma anche tanti rimpianti e quell’appello disperato al Signore. “A Dio chiedo di poter costruire quella famiglia che non ho potuto avere con Belen per colpa del destino”.