Fabrizio Corona è un fiume in piena e nel suo libro autobiografico è tornato a parlare di Ilary Blasi, la padrona di casa del Grande Fratello Vip, con la quale ha avuto degli accesissimi scontri nel bel mezzo dell'ultima edizione del reality show. Questa volta Corona è tornato a parlare del passato della signora Totti e in particolare del modo in cui sarebbe arrivata al mondo dello spettacolo, rivelando aneddoti piccanti che la riguardano e che potrebbero scatenare l'ira della diretta interessata. [VIDEO]

La verità di Fabrizio Corona su Ilary Blasi

Corona nel suo libro ha ripercorso la storia professionale di Ilary Blasi, scrivendo che quando aveva poco più di 16 anni, si presentò nel suo ufficio con la mamma, che chiedeva di farla entrare nel mondo dello spettacolo.

Corona prese il book fotografico della Blasi e successivamente sotto consiglio di Lele Mora, la proposero per fare la letterina di Passaparola, il game show di Gerry Scotti che ha lanciato un bel po' di volti noti dello spettacolo e della televisione come nel caso della Blasi ma anche Silvia Toffanin.

Ma il colpo di scena arriva nel momento in cui Corona racconta che nel momento in cui Ilary Blasi lo seguì a Milano cominciò a frequentare il suo giro di amici. 'La prima sera che uscimmo, ebbe una storia di se**o con un mio caro amico', ha scritto Corona nel suo libro, aggiungendo però che quest'ultimo era un farfallone e non voleva nessuna storia seria. In seguito poi Ilary, si sarebbe innamorata di un altro amico di Corona, Sean Brocca, che lui definisce uno degli uomini più belli di Milano.

Lo scontro tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip

Come vi dicevamo, questa non è la prima volta che Corona si lascia andare a confessioni del genere su Ilary Blasi: già ai tempi del Grande Fratello Vip, infatti, aveva sorpreso tutti nel momento in cui rinfacciò alla Blasi di ricordarsi quello che faceva a 16 anni.

In quell'occasione, però, il conflitto tra i due si concluse con la vittoria di Ilary, la quale mise a tacere Corona in diretta televisiva, tanto da diventare la paladina social di quella serata memorabile per il reality show di Canale 5.

Successivamente, poi, ci fu il dietrofront dello stesso Corona [VIDEO], che sui social ammise di aver sbagliato e osannò la figura di Francesco Totti, ammettendo che si trattava di un grande professionista. Adesso, però, ecco che arriva la nuova batosta per Ilary: come reagirà dopo le parole di Corona? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.