Colpo di scena nel corso dell'intervista di Fabrizio Corona a Verissimo di Sabato, il rotocalco del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin, durante il quale abbiamo visto che l'ex re dei paparazzi è rimasto senza un dente nel bel mezzo della chiacchierata con la padrona di casa. Un momento decisamente imbarazzante per Corona ma anche per la stessa Toffanin, la quale nel momento in cui si è resa conto di quello che stava accadendo, non ha potuto non sottolinearlo al diretto interessato. [VIDEO]

Incidente per Fabrizio Corona a Verissimo: perde un dente durante l'intervista tv

Nel bel mezzo dell'intervista, mentre Corona stava parlando del suo uso personale del viagra, ha perso un dente.

La padrona di casa si è subito accorta di quello che è successo e così ha fatto presente l'accaduto a Corona, che a quel punto non ha potuto fare altro che prendere il dente dal pavimento dello studio di Verissimo e con un po' di imbarazzo è uscito dallo studio.

L'ex re dei paparazzi, infatti, ha dovuto assentarsi per qualche minuto per poter permettere a chi di dovere di riattaccargli nuovamente il dente che aveva perso. Del resto Corona non ha mai nascosto che in carcere ha avuto dei problemi seri di salute che gli hanno causato la caduta dei denti.

Inutile dire che il momento della caduta del dente di Corona a Verissimo è diventato a dir poco virale sul web e sui social. In moltissimi, infatti, stanno commentando l'accaduto sui social, con ironia e sarcasmo e ovviamente il video è diventato già virale anche su Instagram, Facebook e Twitter.

La confessione di Corona a Verissimo: 'Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez'

Ma l'intervista di Fabrizio Corona di oggi a Verissimo [VIDEO] verrà ricordata non soltanto perché l'ex re dei paparazzi ha perso un dente nel bel mezzo della chiacchierata ma anche per le confessioni choc che ha fatto sulla sua precedente relazione con Silvia Provvedi.

Corona, infatti, ha dichiarato che la fine della loro storia d'amore è dovuta anche ad una serie di tradimento che ci sono stati e dopo aver rivelato di aver tradito la sua fidanzata con altre donne ha poi confessato che la Provvedi, a sua volta, lo avrebbe tradito con Fedez, che come ben saprete è felicemente sposato con Chiara Ferragni. Come reagirà il rapper a questa cocente dichiarazione di Corona fatta nel salotto tv di Silvia Toffanin? A questo punto, i fan, attendono la reazione del diretto interessato e una possibile replica a Fabrizio.