Sabato 19 gennaio Fabrizio Corona è stato ospite di Verissimo e, oltre a promuovere il suo nuovo libro in uscita, l'uomo ha parlato di tante cose molto interessanti. Una rivelazione inaspettata che ha fatto l'imprenditore [VIDEO] su Canale 5, riguarda la sua ex Silvia Provvedi; pare che la ragazza l'abbia tradito più volte con vari personaggi famosi, tra i quali Fedez. Durante l'intervista con la Toffanin, poi, l'ex re dei paparazzi si è reso protagonista di un momento che ha divertito tutto il pubblico: mentre si raccontava, il 45enne ha perso un dente ed è corso dietro le quinte per metterlo al suo posto.

Fabrizio Corona a ruota libera da Silvia Toffanin

Tutte le partecipazioni di Fabrizio Corona a Verissimo lasciano il segno: l'ospitata dell'ex di Nina Moric nel programma mandato in onda il 19/01 su Canale 5, per esempio, ha regalato tantissimi spunti di discussione agli appassionati di Gossip.

L'imprenditore, in occasione dell'uscita del suo libro "Non mi avete fatto niente", davanti alle telecamere ha parlato delle donne che ha amato: su Silvia Provvedi, in particolare, il 45enne ha detto alcune cose davvero inedite che faranno sicuramente clamore.

Come ha scritto nella sua ultima "fatica letteraria", anche nel salotto di Silvia Toffanin l'ex re dei paparazzi ha fatto sapere che tra lui e la cantante de Le Donatella c'è stato un reciproco scambio di tradimenti. Corona ha ammesso di aver mancato di rispetto più volte a quella che era la sua compagna fino a poco prima dell'estate, ma che anche lei si sarebbe lasciata andare con altri uomini, per lo più famosi.

"Silvia mi ha tradito con Fedez, ma anche con altri cantanti. Io, però, non sono arrabbiato con lei. La nostra storia, soprattutto negli ultimi mesi, era diventata deleteria"- ha dichiarato Fabrizio poche ore fa.

La notizia sulla frequentazione che ci sarebbe stata tra la Provvedi e l'attuale marito di Chiara Ferragni, è assolutamente una novità; mai prima d'ora, infatti, qualcuno aveva messo in giro la voce secondo la quale i due artisti avrebbero avuto un flirt che, si presume, si sarebbe consumato prima che il rapper conoscesse la popolare fashion blogger.

A Corona cade un dente nello studio di Verissimo

Un'altra cosa che è accaduta durante l'ultima puntata di Verissimo e di cui tutti stanno parlando [VIDEO], è l'improvvisa perdita di un dente che ha avuto Fabrizio mentre dialogava con la conduttrice. Tra una battuta e l'altra, l'ex re dei paparazzi si è ritrovato senza un canino: Silvia Toffanin, infatti, ha fatto notare a tutti che era finito per terra.

"Raccoglilo subito e vai a rimetterlo dietro le quinte"- ha suggerito la padrona di casa a Corona che, dopo qualche secondo, è riapparso davanti alle telecamere con il solito sorriso.

Non è la prima volta che l'imprenditore è protagonista di un episodio simile; poco prima di Natale, infatti, il suo amico Gabriele Parpiglia ha pubblicato su Instagram dei video che documentavano la rocambolesca perdita di un dente di Fabrizio a cena, e il suo successivo recupero nella pattumiera del ristorante milanese dov'erano.