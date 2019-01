Annuncio

A distanza di mesi dalla funesta lite al Grande Fratello VIP, Fabrizio Corona è tornato a parlare di Ilary Blasi. In quella circostanza, fra le altre cose, l'ex paparazzo fece riferimento a ciò che la showgirl facesse all'età di 16 anni. Ebbene, dopo mesi, è tornato sulla vicenda per chiarire tutti i dettagli. All'interno del suo libro "Non mi avete fatto niente" infatti, Corona ha spiegato come e quando ha conosciuto la Blasi e cosa è successo subito dopo. Ilary avrebbe avuto un flirt puramente fisico con un suo amico.

Fabrizio Corona spiega la frase detta precedentemente al GF VIP su ciò che faceva Ilary Blasi a 16 anni

Fabrizio Corona è tornato alla carica contro Ilary Blasi. Da un po' di giorni a questa parte, infatti, non si sta facendo altro che parlare di alcune sue dichiarazioni fatte all'interno del libro, uscito da poco in commercio.

L'ex paparazzo, infatti, ha spiegato [VIDEO]come ha conosciuto la Blasi. La prima volta che la conduttrice si è presentata nel suo ufficio, sarebbe stata minorenne. Fabrizio ha ripercorso le tappe di quel momento ed ha spiegato che la madre della ragazzina gli disse che la figlia avrebbe voluto diventare famosa.

Corona rimase molto colpito dalla sua bellezza e, dopo essersi consultato con Lele Mora, decise di convocarla per i provini di Passaparola. Da quel momento in poi i due avrebbero dato vita ad una specie di amicizia. La Blasi, infatti, appena diventata maggiorenne, iniziò a frequentare la cerchia di amici di Fabrizio e conobbe un suo amico con il quale ebbe un flirt puramente fisico. La persona in questione era considerato un "donnaiolo", pertanto la storia durò davvero poco. Successivamente, quindi, la Blasi avrebbe puntato le sue attenzioni su di un altro ragazzo con il quale ebbe un'altra breve relazione. Questo almeno è quanto afferma Corona.

Ilary e il flirt fisico con un amico di Corona, cosa deciderà di rispondere la conduttrice?

Una volta maggiorenne e passato il provino come letterina per Passaparola, poi, Ilary conobbe poi Francesco Totti e si fidanzò con lui fino a sposarlo.

Le rivelazioni di Fabrizio Corona, dunque, sembrano fare chiarezza in merito a quella frase lasciata in sospeso mesi fa: "Ti ricordi cosa facevi a 16 anni?" Tutti, infatti, si sono domandati a cosa facesse riferimento Corona e, dopo mesi, grazie all'uscita del suo libro, sembra sia emersa la verità.

Ad ogni modo, questa è la versione dei fatti di Fabrizio Coona [VIDEO], pertanto, si attende una risposta di Ilary Blasi. Cosa avrà da dire in merito la conduttrice? Risponderà o ignorerà il suo rivale?