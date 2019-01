Annuncio

Annuncio

Nel prime-time di martedì 22 gennaio, il canale Rai Movie trasmette il film "Fantozzi subisce ancora". La pellicola rappresenta uno dei capitoli che compongono la saga dedicata alla figura di Ugo Fantozzi, lo sfortunatissimo e imbranato ragioniere interpretato da Paolo Villaggio. In particolare, questo lungometraggio uscito nel 1983 e diretto da Neri Parenti rappresenta il quarto atto della saga fantozziana. Il film è dedicato alla memoria di Giuseppe Anatrelli, attore scomparso nel 1981 che nelle pellicole precedenti aveva interpretato il ruolo del geometra Luciano Calboni.

Nei giorni scorsi, inoltre, i fan della serie hanno dovuto salutare anche l'attore Paolo Paoloni [VIDEO] che nella serie interpretava la mitica figura del Megadirettore Galattico.

Advertisement

Trama del film 'Fantozzi subisce ancora'

Dopo aver coperto tutti i suoi colleghi per un'intera giornata lavorativa, il ragionier Ugo Fantozzi viene punito dal direttore Lobbiam per essersi assentato per un solo istante.

Dopo aver ripreso la figlia Mariangela al lavoro, il protagonista quindi torna a casa dove deve affrontare una terribile riunione di condominio organizzata proprio nel suo salotto; oltre a questo, lo sfortunato impiegato dovrà anche venire a conoscenza del fatto che sua figlia è incinta.

A quel punto Fantozzi si reca con la moglie Pina a parlare con il padre del bambino, ma scopre che si tratta di un bellimbusto che ha irretito sua figlia solo per scommessa. Il piccolo viene alla luce ma si tratta di una creatura non proprio piacevole alla vista che, per pudore o vergogna, i Fantozzi non mostrano mai.

Advertisement

La vita continua e dopo essersi cimentato nei terrificanti giochi sportivi aziendali, arriva il tempo delle elezioni; deluso dalla valanga di promesse e di populismi assortiti, Fantozzi decide di non votare. Alla fine del film, nel mentre di una breve vacanza al mare, mentre sta facendo il bagno lo sfortunato ragioniere viene pescato da un elicottero-pompiere e gettato in mezzo ad un incendio.

Il cast del film: attori e personaggi

Nel cast del film [VIDEO] "Fantozzi subisce ancora" figurano moltissimi attori che hanno fatto la fortuna di questa celebre saga.

Il ragioniere Ugo Fantozzi, interpretato dal compianto Paolo Villaggio, è sposato con la signora Pina, interpretata da Milena Vukotic, dalla quale ha avuto la non proprio avvenente figlia Mariangela, interpretata da Plinio Fernando.

In ufficio il protagonista fa comunella con il collega Filini, il cui ruolo è rivestito da Gigi Reder, subisce il fascino della signorina Silvani, la cui parte è affidata ad Anna Mazzamauro, e deve subire scherzi ed angherie del geometra Calboni, il cui abito è indossato da Riccardo Garrone.

Nell'elenco di attori che compaiono nella pellicola ci sono anche Andrea Roncato, Antonio Allocca, Ennio Antonelli e Ugo Bologna.