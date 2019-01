Annuncio

Federica Nargi di recente è stata ospite del programma Verissimo, dove ha annunciato di aspettare un’altra femminuccia. Ricordiamo che l’ex velina è già mamma della piccola Sofia, avuta sempre dal calciatore Alessandro Matri. La Nargi si è detta molto contenta di questo nuovo arrivo ed ha ammesso di essere molto emozionata al pensiero del parto. Federica Nargi rappresenta la ragazza della porta accanto, come si può vedere da alcune immagini condivise da Alessandro Matri e circolate nelle ultime ore sul web [VIDEO].

Federica Nargi in versione casalinga sull'Instagram di Alessandro Matri

Alessandro Matri ha voluto condividere sui social alcuni momenti della sua giornata.

Una famiglia unita, quella costruita con Federica Nargi, e questo si può notare anche da un video pubblicato sui social. [VIDEO] Nello specifico il calciatore in una Instagram Stories ha mostrato la sua compagna Federica Nargi con un look casalingo, con tanto di pancione che sta crescendo sempre di più. Ormai manca poco al parto e l’ex velina ormai è all'ottavo mese di gravidanza. Nel video si vede la Nargi, intenta a cucinare alla sua famiglia felice. Ovviamente non potevano mancare coloro che hanno notato quanto cambi Federica senza trucco: pur rimanendo molto bella, secondo molti utenti, la sua bellezza al naturale non è paragonabile a quella che sfoggia quando è truccata in tv. Nonostante questo, però, Federica Nargi non ha avuto problemi a mostrarsi anche con un look decisamente casalingo e acqua e sapone.

Presto l'ex velina darà alla luce la sua seconda figlia: ancora indecisa sul nome

Come detto prima, Federica Nargi la settimana scorsa è stata ospite del programma Verissimo di Silvia Toffanin. Qui ha rivelato di essere lieta di aspettare un’altra femminuccia, al quale darà un nome classico, proprio come ha fatto con la piccola Sofia. L’ex velina ha spiegato di essere indecisa tra tre nomi, tra cui Bianca. Ad aver l’ultima parola sarà proprio Sofia, la primogenita. Il 5 febbraio, inoltre, la Nargi festeggerà i suoi 28 anni: invece a marzo festeggerà 10 anni d’amore con Alessandro Matri. In molti ipotizzano che presto assisteremo alle loro nozze. La Nargi, durante l’intervista a Verissimo, ha ammesso che è in programma, ma che bisognerà aspettare ancora un po’. Insomma non ci resta che fare i nostri più sentiti auguri alla bella Federica, in attesa di ricevere la notizia dell'arrivo della nuova arrivata.