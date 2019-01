Annuncio

Annuncio

Fabrizio Corona è stato un vero e proprio fiume in piena nel corso dell'intervista di questo pomeriggio a Verissimo, la trasmissione del sabato pomeriggio condotta da Silvia Toffanin. L'ex re dei paparazzi si è lasciato andare a delle confessioni a dir poco clamorose che riguardano anche i Ferragnez. Nel dettaglio, infatti, Fabrizio ha confessato per la prima volta in televisione che la sua ex fidanzata Silvia Provvedi lo avrebbe tradito ai tempi della loro relazione [VIDEO] con il rapper marito della Ferragni.

La bomba di Corona: 'Silvia Provvedi mi tradì con Fedez'

Una confessione a dir poco clamorosa che in poche ore ha fatto subito il giro del web e della rete e che ha destato la curiosità dei tantissimi fan, curiosi di sapere se veramente Fedez avesse tradito Chiara Ferragni con l'ex fidanzata di Corona.

Sì, perché quando la Provvedi e Corona si sono fidanzati, Fedez era già impegnato con la nota influencer.

Corona, così come ha confessato nel libro autobiografico che sta ultimando e che pubblicherà nel corso delle prossime settimane, ha rivelato che la sua storia d'amore con Silvia Provvedi è terminata dopo una serie di tradimenti.

Advertisement

Lui ha ammesso di essere stato il primo a 'mancare di rispetto' alla sua fidanzata ma poi quando la Provvedi venne a conoscenza di questa situazione, si sarebbe presa la sua ripicca nei confronti di Fabrizio.

Ecco allora che a quel punto ha sganciato la bomba mediatica, confessando a Verissimo che la Provvedi lo avrebbe tradito anche con Fedez, ma la loro tresca clandestina non sarebbe mai venuta fuori. Quando la Toffanin ha marcato l'accento sul nome del rapper, Corona ha ribattuto dicendo che lui sa che questi tradimenti sono veri e ha aggiunto che la Provvedi lo avrebbe tradito anche con un altro cantante e con un calciatore, di cui però non ha voluto fare i nomi.

La replica di Chiara Ferragni alle parole di Corona

L'unico nome fatto è stato quello di Fedez, che al momento sui social non ha ancora replicato alle parole di Corona.

Advertisement

I migliori video del giorno

Tuttavia, in campo è scesa la bella Chiara Ferragni [VIDEO], la quale ha scelto di rispondere al commento di una fan che le chiedeva spiegazioni circa le dichiarazioni di Corona a Verissimo. La fashion blogger più famosa al mondo, senza troppi giri di parole ha smentito la notizia con un 'Ma ti pare?'.

L'intervista di oggi a Verissimo di Fabrizio Corona verrà ricordata anche per l'incidente che gli è capitato in studio: ad un certo punto, infatti, ha perso un dente ed è dovuto uscire per farselo riattaccare.