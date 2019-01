Advertisement

Fedez perde le staffe anche durante il viaggio di nozze che in queste settimane sta facendo con la sua amata Chiara Ferragni alle Maldive. Chi ha avuto modo di seguire la coppia sui social, ha notato che anche in luna di miele, la coppia più chiacchierata dello showbiz italiano non ha perso la 'buona abitudine' di postare foto e stories sui loro profili ufficiali Instagram, così da aggiornare costantemente i fan. E proprio Fedez, nelle ultime ore, ha perso le staffe scagliandosi contro alcune persone che screditano continuamente lui e sua moglie, ammettendo di essere stufo. [VIDEO]

Polemiche contro i Ferragnez: Fedez furioso sui social

Il rapper ha esordio sui social dicendo che ad oggi ancora non riesce a capire il motivo per il quale c'è gente che li odia sui social.

Un chiaro riferimento ai numerosi messaggi poco eleganti e a tratti offensivi che si leggono tutti i giorni sotto le foto postate dai Ferragnez su Instagram.

Fedez, però, ha la risposta a questa domanda e sempre sui social ha fatto sapere che molto probabilmente la colpa sarebbe dei tantissimi articoli di giornali che ogni giorno escono sul loro conto, quasi come se le priorità del Paese ruotassero intorno alle vicende dei Ferragnez.

"Sembra che le priorità del Paese riguardano le stron***e che facciamo noi", ha dichiarato Fedez nel bel mezzo della sua luna di miele con Chiara alle Maldive. A quel punto è arrivato l'appello del rapper ai giornali, invitandoli a dedicarsi per davvero alle priorità del nostro Paese, a fregarsene delle vicende che riguardano lui e la bella Chiara.

"Non abbiamo bisogno di voi", ha aggiunto Fedez su Instagram, concludendo poi il suo messaggio con la frase: "Vale la pena fare due click e perdere la dignità di un giornale?".

L'attacco contro i Ferragnez a Domenica In

Insomma un attacco vero e proprio quello del cantante [VIDEO], il quale questa volta sembra aver perso davvero le staffe ed è apparso visibilmente infuriato e scocciato da questo continuo chiacchiericcio che si fa sul suo conto e quello della sua consorte.

Nessun riferimento, invece, all'attacco di Roberto D'Agostino di Dagospia, il quale ieri pomeriggio, intervenuto in diretta a Domenica In, ha puntato il dito contro i Ferragnez per il fatto che mettono sempre in bella mostra il loro bambino. Secondo D'Agostino, il piccolo Leone sarebbe un bambino "nato apposta per i social" e nel salotto della Venier ha proseguito dicendo che i Ferragnez avevano già programmato tutto prima della sua nascita.