La recente rivelazione del noto ex Re dei Paparazzi, Fabrizio Corona, sul presunto tradimento di Fedez [VIDEO]con la cantante Silvia Provvedi, ai danni ovviamente di Chiara Ferragni, ha fatto riaccendere ancora una volta il Gossip sul famoso rapper. In un'intervista rilasciata il 19 gennaio scorso a Verissimo, il rotocalco del sabato pomeriggio ideato da Gregorio Paolini e condotto da Silvia Toffanin, Corona, ospite della trasmissione durante la quale ha presentato il suo nuovo libro dal titolo "Non mi avete fatto niente", ha infatti espressamente dichiarato che Fedez avrebbe avuto una relazione con la cantante, nonché sua ex compagna, tradendo così la famosa blogger.

La notizia ha immediatamente raggiunto il web e tantissimi sono stati i post pubblicati dai fan sui profili della coppia più famosa del momento con i quali hanno chiesto dei chiarimenti sul fatto.

L'infelice battuta di Fabrizio Corona, oltre a far scatenare non poche polemiche e pettegolezzi, è costata a Fedez la consegna di un Tapiro d'Oro da parte di Striscia la Notizia, il telegiornale satirico serale di Canale 5. A consegnare il Tapiro è stato ieri sera l'inviato del programma Valerio Staffelli, il quale ha colto l'occasione per intervistare Fedez chiedendogli personalmente se quanto dichiarato da Corona fosse vero. "Mi auguro che non abbia davvero detto questo... Ho frequentato Silvia Provvedi, ma ciò risale a quattro o cinque anni fa, quando ancora non conoscevo Chiara, ma non abbiamo mai avuto una relazione e, tra l'altro, è un fatto che già si sapeva. Probabilmente ha confuso le date", questo è quanto replicato dal giovane rapper, attualmente impegnato nella promozione del suo nuovo album dal titolo "Paranoia Airlines".

La smentita di Chiara Ferragni su Instagram

Dopo la dichiarazione di Fabrizio Corona a Verissimo, immediata è stata la smentita di Chiara Ferragni, attuale moglie di Fedez, su Instagram, con la quale ha tranquillizzato i suoi fans. L'influencer si è fatta sentire rispondendo al commento di un fan [VIDEO] che, sotto la foto che ritrae la famosa coppia con il figlioletto Leone durante la festa del decimo mese del piccolino, ha scritto la seguente frase: "È vero quanto ha dichiarato Corona a Verissimo? Fedez ti ha tradita con Silvia Provvedi?". La Ferragni ha risposto in maniera secca e con disgusto con le seguenti parole: "Ma ti pare?". I complimenti alla coppia più popolare del web per la presa di posizione!