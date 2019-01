Annuncio

Annuncio

Il presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2019 Claudio Baglioni, insieme a due importanti co-conduttori da lui selezionati, Virginia Raffaele e Claudio Bisio [VIDEO], è al centro di un'accesa discussione a causa della sostanziosa retribuzione percepita e ritenuta eccessiva da molte persone.

Un'artista che ha voluto difendere e sostenere il cantante è stato Rosario Fiorello [VIDEO] che in difesa di tutti 'gli operai' della musica ha espresso la sua opinione: 'Indignatevi per i delinquenti non per il suo compenso'.

Ogni anno di fatti la bagarre sui lauti compensi che girano attorno al Festival finisce per essere ripresa e amplificata sul web.

I guadagni del Festival di Sanremo 2019

A scatenare la polemica [VIDEO] [VIDEO] quest’anno è stato un articolo di giornale pubblicato sul noto "Corriere della Sera" che ha pubblicato i guadagni che i tre conduttori riceveranno.

Advertisement

Secondo quanto riferisce il quotidiano di Via Solferino, i compensi saranno altissimi:

Claudio Baglioni: 700.000 euro

Claudio Bisio: 450.000

Virginia Raffaele: 300.000 euro

La Rai ha affermato però che tutte queste cifre esorbitanti, potrebbero ricevere una riduzione. L'azienda ha sottolineato che il presentatore principale riceverà circa 585.000 euro mentre per gli altri due conduttori i compensi sarebbero ancora in fase di contrattazione. Tutte queste polemiche sembrano far parte di una continua tradizione che si manifesta qualche settimana prima dell'inizio del Festival della Canzone Italiana.

Le polemiche sui pagamenti dei conduttori nelle edizioni precedenti

Secondo dati ufficiali, durante le edizioni precedenti cifre record sono state sborsate nel 2009 all'attuale conduttore del programma "Avanti un altro", Paolo Bonolis, il quale ricevette quasi un milione di euro.

Advertisement

I migliori video del giorno

Nel 2008 il compenso si fermò a 800.000 euro per la show-girl Michelle Hunziker che presentò il Festival insieme a Pippo Baudo. Tale cifra sarebbe spettata anche al cantante Gianni Morandi tre anni dopo.

Colui che creò molti sospetti e colpi di scena fu Adriano Celentano che l'anno seguente decise di devolvere in beneficienza la sua retribuzione (circa 250.000) come superospite.

Parlando invece di tempi recenti, al centro di molti Gossip ci fu Fabio Fazio che ricevette un compenso pari a 600.000 euro durante per le edizioni 2013 e 2014. Carlo Conti nel 2017 guadagnò invece quasi 700.000 euro. Colei che non ha ricevuto giudizi e non è stata attaccata dal web è stata la co-conduttrice Maria de Filippi che ha scelto di salire sul palco più famoso d'Italia totalmente gratis.