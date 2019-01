Annuncio

Annuncio

Il Festival di Sanremo sta per iniziare e come ogni anno non può mancare la polemica sui compensi, giudicati da molti troppo alti, ricevuti dai conduttori della manifestazione canora. Quest'anno è toccato a Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele, ma a prendere le difese dei conduttori questa volta ci ha pensato Rosario Fiorello, tramite una storia sul suo profilo Instagram.

Quanto guadagnano i conduttori del Festival di Sanremo 2019?

A seguito di un articolo sul Corriere che aveva rivelato che i presunti incassi del direttore artistico Claudio Baglioni sarebbero stati intorno alle 700.000 euro, la Rai ha voluto fare chiarezza riguardo i compensi per i tre artisti che condurranno la kermesse.

Da viale Mazzini infatti hanno reso noto che il compenso che spetta a Claudio Baglioni è rimasto invariato rispetto all'anno scorso, a quota 585.000 euro, mentre per quanto riguarda il cachet di Claudio Bisio e Virginia Raffaele hanno fatto sapere che 'gli uffici dell'amministratore delegato Fabrizio Salini stanno ultimando un piano di razionalizzazione e di contenimento dei cachet per conduttori e talent'.

Advertisement

Le alte cifre rivelate nei giorni passati hanno scatenato non poche polemiche. Anche Rosario Fiorello [VIDEO], che l'anno scorso partecipò come superospite nella prima puntata del Festival di Sanremo, ha detto la sua difendendo i compensi dei conduttori.

Anche Fiorello partecipa alla polemica sui cachet del Festival di Sanremo

Non usa mezzi termini Rosario Fiorello in una storia pubblicata sul suo account Instagram e accusa i giornali e la gente perché anziché indignarsi per i delinquenti lo fanno verso i conduttori di Sanremo. Si chiede perché sul web e sui giornali tutti si fanno prendere dall'indignazione per i compensi ritenuti troppo alti percepiti da Virginia Raffaele, Claudio Bisio e Claudio Baglioni [VIDEO]e non si indignano invece allo stesso modo con i politici corrotti, con gli evasori o con i rapinatori.

Advertisement

Lo showman fa notare anche come nessuno si indigna neanche per gli stipendi dei calciatori. Poi continua rivolgendosi a tutti quelli che si indignano: "Baglioni ha una carriera di anni e anni. Tutti i personaggi partono da zero e poi alcuni ce la fanno. Io sono riuscito da solo [...] pago le tasse e mi dovrei vergognare?". Infine spiega che se Baglioni porta tantissimi soldi alla Rai, come ha già dimostrato l'anno scorso, per la legge del marcato guadagna questo.