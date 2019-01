Annuncio

L'Isola dei Famosi è ufficialmente iniziata e già ci si ritrova a fare i conti con qualche piccolo incidente 'piccante'. Partendo dalle immagini di Taylor Mega che non teme di mettere in mostra i propri capezzoli, scatenando anche qualche piccola battuta dagli altri concorrenti, fino ad arrivare a Francesca Cipriani che fa il suo ingresso in scena con non poca animazione. La prosperosa showgirl, infatti, è entrata in studio con una collana piena d'aglio ed ha subito iniziata ad agitarla per lanciarne il contenuto in giro per il locale, ma non è l'unica scena che ha creato polemica.

Il vestitino indossato durante la serata sembrava essere studiato per attirare l'attenzione ed i commenti del popolo maschile, se consideriamo che il prorompente seno della Cipriani è stato messo in risalto in maniera vistosa mentre la gonna era praticamente inesistente.

Ed a quanto pare non solo la gonna.

Il vestito di Francesca Cipriani ha mostrato ogni cosa al pubblico

Chi ha avuto la fortuna o la sfortuna (punti di vista) di assistere alla prima puntata de L'Isola dei Famosi, ha avuto modo di osservare attentamente il vestito indossato da Francesca Cipriani. Si tratta di un look non poco trasparente, quasi un nude-look con una gonna aperta in più punti che ha smosso l'inventiva della stessa indossatrice. Come fanno solitamente le bambine quando indossano i vestitini, ha iniziato ad agitare animatamente la gonna mostrando più e più volte al pubblico cosa vi fosse al di sotto. Le telecamere hanno ripreso la scena per intero e qualcuno è riuscito addirittura ad immortalare la giovane Francesca Cipriani nel momento in cui ha scoperto interamente le parti intime, chiedendosi se indossasse o meno le mutandine. [VIDEO]

Questa è la fatidica domanda che da ieri sera assale molti naviganti del web: capire se la Cipriani indossava indumenti intimi durante la messa in onda.

Una prima puntata piena di polemiche

La prima puntata mandata in onda de L'Isola dei Famosi è stata comunque densa di polemiche. Si è vista infatti una precisa accusa rivolta alla modella Taylor Mega, scaturita da un video pubblicato prima della partanza ed in cui la stessa ha dichiarato che sarebbe tornata a casa dopo tre settimane. Parole che non sono certo passate inosservate alla produzione ed Alessia Marcuzzi ha provveduto a farglielo notare in maniera piuttosto diretta, evidenziando che solo il pubblico può decidere se e quando deve tornare a casa un concorrente. Tra le altre polemiche vi è stata anche quella dell'attore Kaspar Capparoni, infastidito dal fatto che la redazione ha tagliato la sua spiegazione in merito alla nominations di Marina La Rosa. [VIDEO]