Piovono pesanti critiche e accuse nei confronti di Francesco Chiofalo, l'ex protagonista di Temptation Island che come ben saprete in queste settimane ha confessato pubblicamente di aver scoperto di avere un tumore e si è sottoposto ad una delicatissima operazione chirurgica al cervello per poterlo asportare. Dopo il servizio trasmesso ieri sera nel corso della puntata de Le Iene in onda su Italia 1, Francesco è stato sommerso dalle critiche in quanto sembrerebbe che il ragazzo abbia fornito due versioni dei fatti contrastanti a proposito di quello che gli è successo. [VIDEO]

Bufera su Francesco Chiofalo dopo l'operazione al cervello

Nel dettaglio, infatti, quando Francesco ha pubblicato a metà dicembre le stories su Instagram in cui diceva di aver scoperto di avere un tumore e di doversi operare al più presto, ribadiva di averlo scoperto pochi giorni prima in seguito ad un incidente.

Peccato, però, che questa non sarebbe la verità dei fatti dato che l'incidente sarebbe avvenuto a fine luglio e già in quel periodo Francesco si sarebbe sottoposto a delle lastre, dalle quali emerse che quella macchia che si intravedeva sul suo cervello potesse essere un tumore.

Inutile dire che in molti si sono scagliati contro Francesco, accusandolo di voler lucrare su questa vicenda della malattia. In tanti sui social hanno tirato in ballo anche le parole di Selvaggia Roma, la quale in queste settimane aveva spiazzato tutti dicendo che al più presto avrebbe raccontato la sua verità dei fatti sulla malattia dell'ex fidanzato, precisando che vi erano delle verità che erano state taciute dal diretto interessato.

Dopo le accuse, Francesco Chiofalo si difende sui social: 'Quanta cattiveria'

E così in queste ore Francesco Chiofalo ha postato delle nuove stories su Instagram [VIDEO], dove ha provato a fare chiarezza sull'accaduto, confermando che effettivamente l'incidente di cui parlava risale al mese di luglio e che in seguito alla lastra gli era stato detto che poteva trattarsi di una macchia di sangue al cervello oppure di un tumore.

Lui credendo e sperando che fosse sangue, ha accettato lo stesso di prendere parte alle registrazioni di Temptation Island Vip nelle vesti di tentatore.

Per chiudere il suo messaggio, poi, Francesco, sorpreso dalle accuse, ha ammesso che mai si sarebbe aspettato tutta questa cattiveria e questo odio nei suoi confronti, credendo che alla gente avrebbe fatto piacere che un ragazzo di soli 29 anni si fosse salvato da un tumore.