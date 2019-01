Annuncio

Da un po' di giorni a questa parte non si sta facendo altro che parlare di una questione che riguarda due ex concorrenti di Temptation Island. Francesco Chiofalo è stato accusato di aver "malmenato" la sua ex fidanzata Selvaggia e lei, dopo le accuse per aver mostrato poco interesse per la malattia che ha colpito il suo ex, ha deciso di sbottare e sui social ha detto: "Ora è il caso di far voce alla verità!"

Il fidanzato Luca svela che Francesco ha malmenato Selvaggia

Come tutti i telespettatori sapranno, Francesco Chiofalo, la scorsa settimana, si è sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico di rimozione di un tumore al cervello [VIDEO].

Il ragazzo ha scoperto di avere questa malattia poco prima delle vacanze natalizie e, da quel momento in poi, è scoppiato il caos. Francesco si è allontanato dai social ed ha incominciato il periodo di preparazione all'intervento.

Dopo le vacanze, Chiofalo si è potuto sottoporre all'operazione di rimozione e, a quanto pare, tutto è andato bene. Al momento, però, si attendono i risultati dell'esame istologico per certificare con esattezza la natura della materia tumorale.

Nel frattempo, il pubblico ha ferocemente attaccato la sua ex fidanzata Selvaggia Roma per aver mostrato scarso interesse nei confronti del dramma vissuto dal suo ex. Le accuse e le minacce sono diventate così forti al punto da costringere il suo fidanzato Luca a fare delle Instagram Stories nelle quali ha svelato il vero motivo per il quale la sua fidanzata è stata così fredda. Il ragazzo ha raccontato che Francesco l'ha sempre trattata male e, addirittura ha "malmenato" Selvaggia, per questo non merita le attenzioni da lei.

Il web attacca Selvaggia e lei sbotta: "Ora la verità"

Dopo queste dichiarazioni, è scoppiato il caos.

Molti utenti hanno incominciato ad accusare ancor di più la ragazza per aver tirato fuori questa cosa in un momento decisamente inopportuno. Molti utenti hanno incominciato a mandare dei messaggi bruttissimi a Selvaggia sotto uno dei suoi ultimi post [VIDEO], che è riportato in fondo all'articolo.

La maggior parte del pubblico non ha affatto apprezzato la sua uscita. La ragazza, dal canto suo, sta provando a difendersi dicendo di non farcela più e molto presto racconterà tutta la verità. Così come ha svelato nella sua ultima Instagram Stories. A Mattino 5, infatti, si è parlato del caso e, dopo essere stata tirata in causa per l'ennesima volta, Selvaggia ha informato tutti i suoi followers che, molto presto, parlerà e dirà tutta la verità.