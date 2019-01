Annuncio

Francesco Chiofalo, dopo aver comunicato a tutta la community di Instagram di avere un tumore al cervello, è piombato al centro del Gossip. Il dramma di un ragazzo si è trasformato nel palcoscenico degli haters, i quali non hanno esitato a mettere in evidenza alcune incongruenze in merito al racconto di Francesco. Il ragazzo, infatti, è stato accusato di mentire sul tumore, per questo motivo, a distanza di tempo, ha deciso di chiarire tutta la vicenda: "La tac è di luglio, ero confuso".

Le accuse contro Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo, più di 10 giorni fa, si è sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al cervello.

Dopo l'operazione, il ragazzo è tornato sui social per informare [VIDEO] tutti i suoi follower della bella notizia. Se da un lato, però, è stato inondato dall'affetto dei fan, dall'altro c'è stata una fetta consistente di persone che non ha perso occasione per mettere in luce alcune incongruenze. Da un po' di giorni a questa parte, infatti, non si stava facendo altro che parlare del fatto che Francesco potesse mentire sul tumore. Il ragazzo, all'interno delle Instagram Stories pubblicate prima di Natale, aveva confessato di aver subito un incidente e, subito dopo, di aver scoperto in modo accidentale l'esistenza del tumore. Sul web, però, hanno iniziato a circolare voci che affermavano che, invece, Francesco fosse malato da luglio, pertanto, tutta la storia dell'incidente era una farsa.

Francesco chiarisce la vicenda: "Ero confuso"

Dopo un po' di giorni, è stato il diretto interessato a fare chiarezza sulla vicenda [VIDEO].

Francesco ha spiegato che il video registrato prima di Natale era stato fatto in uno stato di scarsa lucidità. Per questo motivo non aveva specificato la data esatta dell'incidente: "Ero confuso", ha ammesso. La verità è che l'incidente l'ha subito a luglio 2018. I medici gli avevano detto che aveva una macchia al cervello, la quale poteva essere semplicemente sangue o un tumore. Prima di andare a fondo, però, Francesco è dovuto partire per Temptation Island e, al suo ritorno, ha ripreso a fare i controlli. Dopo mesi di accertamenti, poco prima di Natale, ha scoperto la verità: si trattava di un tumore molto pericoloso che andava subito rimosso. Così, una volta appresa la tragica notizia, Francesco ha girato quei video, in stato confusionale e sotto shock omettendo, di conseguenza, dei particolari che poi hanno scatenato il caos.