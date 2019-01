Annuncio

Dopo la diffusione della notizia del tumore di Francesco Chiofalo, [VIDEO] sul web hanno iniziato a rincorrersi le notizie più disparate. Nel mirino del Gossip ci sono finiti il ragazzo e la sua ex Selvaggia Roma che, a colpi di stoccate velenose, si sono attaccati sui social. Una delle ultime rivelazioni shock è stata quella secondo cui Francesco era malato da un anno, pertanto, ha preso in giro tutti e tutte le Instagram Stories sulla scoperta della malattia iin seguito ad un incidente sono tutte una farsa.

Selvaggia Roma, inondata di insulti, decide di rompere il silenzio e raccontare la verità

Per tutti questi giorni Selvaggia Roma è stata pesantemente insultata sui social a causa del suo elevato disinteresse nei confronti della vicenda che ha attanagliato Francesco nelle ultime settimane.

La Roma, dal canto suo, ha sempre preferito non esprimersi a riguardo, limitandosi ad incassare i colpi e andare avanti. Dopo gli ennesimi insulti, però, anche lei ha voluto spendere qualche parola in merito, e le cose che ha detto sono state a dir poco sconvolgenti.

La ragazza ha rivelato, in un primo momento, di aver subito delle aggressioni fisiche dal suo ex fidanzato [VIDEO], pertanto non meritava proprio nulla da lei. In seguito a questa notizia, però, è spuntata una verità molto sorprendente. La ragazza ha pubblicato sul suo profilo Instagram, un messaggio inviatole da un utente. La persona in questione ha affermato di frequentare la stessa palestra di Francesco. Ha anche svelato che in tale contesto, la notizia del tumore era stata diffusa già da tempo. A quanto pare, Chiofalo combatteva contro questa malattia da oltre un anno e Selvaggia era al corrente di tutto, per questo non si è sconvolta più di tanto una volta emersa la vicenda.

Francesco ha, qundi, preso in giro tutti.

La presa in giro di Francesco cambia le carte in tavola

Conscia della verità, però, Selvaggia è sempre rimasta in silenzio per rispetto, almeno fino a quando il peso degli insulti non è divenuto così insopportabile da spingerla a tirare fuori la verità. Dopo la diffusione di questo scoop, il pubblico ha iniziato a guardare con occhi assolutamente diversi il ragazzo. Molti utenti, infatti, hanno iniziato ad accusare Francesco di aver preso in giro tutti e di aver giocato su di una questione, invece, molto seria e delicata. Al contrario, molte persone che prima criticavano Selvaggia, hanno cominciato a capire la sua posizione e a ritirare i pesanti insulti formulati in passato.