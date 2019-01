Annuncio

Il giovane ragazzo negli ultimi giorni [VIDEO] ha dovuto combattere forse la battaglia più difficile nella sua vita. Infatti, l'ex tentatore di Temptations Island, Francesco Chiofalo, nella giornata di ieri è stato sottoposto ad una difficile operazione chirurgica per rimuovere il tumore benigno al cervello. Tutto per fortuna sembra essere andato bene, visto che Francesco a poche ore dall'intervento nella giornata di ieri ha pubblicato una fotografia sui social, dicendo di avercela fatta e di stare bene.

Tuttavia, nella giornata di oggi Chiofalo è stato ''vittima'' di un video registrato da un amico del giovane ragazzo dove lo si vede sorridere e scherzare.

Ovviamente la prognosi è lunga, ma il primo passo verso una nuova vita per Francesco è già stato fatto. Vediamo nel proseguo dell'articolo i dettagli del video.

Francesco Chiofalo scherza con l'amico nel letto dell'ospedale dopo la difficile operazione

Come anticipato nel paragrafo sovrastante, l'ex fidanzato di Selvaggia Roma è stato sottoposto in questi giorni in un intervento chirurgico molto delicato per rimuove il tumore benigno al cervello. Naturalmente il povero Francesco aveva molta paura per i rischi che l'intervento stesso potesse arrecargli: come diventare paralitico e addirittura la cecità. Per fortuna il tutto per Francesco sembra sia andato bene, visto che quest'ultimo parla, scherza e sorride con gli amici che vanno a trovarlo. Proprio qui sotto possiamo vedere il video in questione dove Francesco scherza con un suo amico.

In questo video si vede l'amico entrare nella stanza di ospedale dove sta ricoverato Francesco e scherzare con lui: ''Hai visto Francesco cosa ti sei dovuto inventare per arrivare ad un milione di followers'', il Chiofalo con l'aria sorridente gli ha risposto con un gestaccio. Naturalmente questo video è stato subito virale sul web, visto che ha permesso di far tranquillizzare i moltissimi followers [VIDEO] preoccupati dopo l'intervento subito da Francesco.

Tuttavia, una parentesi brutta in questa vicenda c'è stata, visto che la ex fidanzata Selvaggia Roma ha usato delle parole dure nonostante Francesco dovesse sottoporsi ad una operazione molto difficile. Proprio per questo motivo negli ultimi giorni Selvaggia è stata attaccata da molte persone sui suoi profili social, anche se per ora il diretto interessato (Francesco) non ha toccato l'argomento visto che sta pensato solamente alla sua salute.