Lo scorso 9 gennaio, Francesco Chiofalo all'ospedale San Camillo di Roma si è sottoposto all'atteso e lungo intervento chirurgico per asportare un tumore al cervello. A seguito dell'intervento, in molti, tra gli utenti dei social, hanno criticato l'ex ragazza di Francesco, Selvaggia Roma, tacciando quest'ultima di essersi rivelata totalmente indifferente al problema di salute esposto in modo pubblico dall'ex-tentatore. Critiche a cui è seguita la reazione da parte dell'attuale ragazzo della romana.

Francesco e le accuse di violenza, parla Luca

A commentare 'l'affaire' Francesco Chiofalo, è stato il ragazzo di Selvaggia, Luca, il quale ritiene che Francesco abbia 'spettacolarizzato' sul suo intervento via social-media.

''Costui (Ndr: Francesco Chiofalo) fino a ieri ha sempre infamato, insultato e accusato le persone che ora gli stanno vicino [VIDEO]. Tipo una madre presa per il collo e attaccata al muro, che adesso gli fa comodo avere a fianco, per attrarre l'attenzione del pubblico'', queste sono solo alcune delle dichiarazioni rilasciate online da Luca, l'attuale fidanzato della storica ragazza di Francesco Chiofalo, Selvaggia Roma. La nuova fiamma di quest'ultima ha scagliato parole molto forti contro l'ex-tentatore, tanto da tacciarlo di violenza fisica, che Chiofalo avrebbe compiuto anche nei riguardi di Selvaggia in passato. ''Questa persona ha fatto del male [VIDEO]a lei. Le ha alzato le mani, e questo io lo so'', ha aggiunto Luca. Le pesanti parole rilasciate da Luca hanno letteralmente diviso il popolo degli internauti: c'è chi sostiene che Selvaggia voglia mettere in cattiva luce Francesco, adesso che sembra ricevere un grande consenso da parte del pubblico.

La vicenda

A diverse ore dal'avvenuto intervento chirurgico a cui si è sottoposto Francesco Chiofalo nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale San Camillo di Roma, sembra che non si parli d'altro. L'ex-tentatore di Temptation Island Vip ha ricevuto molte critiche da parte di chi sostiene che quest'ultimo abbia drammatizzato in modo esagerato sulle sue condizioni di salute. C'è chi ritiene che il personal-trainer capitolino abbia scelto di speculare sul tumore che lo ha colpito al cervello, al mero scopo di ottenere visibilità mediatica e consensi da parte del pubblico della rete. Una concezione che sembrerebbe essere maturata in Selvaggia Roma, l'ex-ragazza di Francesco, la quale non ha mai pubblicamente voluto rivolgere delle parole d'affetto e di vicinanza da destinare al suo ex, in vista della sua operazione.