Per Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island che in queste settimane ha spiazzato tutti rivelando di avere un terribile tumore al cervello, è giunto il momento dell'operazione. Oggi, mercoledì 9 gennaio, il ragazzo si sottoporrà all'intervento al San Camillo di Roma per l'asportazione del tumore e in queste ore su Instagram ha voluto postare una serie di stories, con le quali ha ringraziato i tantissimi fan che gli sono stati vicini e che gli hanno fatto sentire il loro affetto. [VIDEO]

Il messaggio di Francesco prima dell'operazione di oggi

Francesco è apparso nuovamente in video, a distanza di settimane da quelle stories choc in cui annunciava di essersi ammalato e di aver ricevuto questa terribile notizia che gli ha sconvolto letteralmente la vita.

L'ex protagonista di Temptation Island non ha nascosto che in questo momento ha molta paura, perché sa che l'operazione cui dovrà sottoporsi non è per niente facile.

Nei giorni scorsi, infatti, Francesco ha svelato che la sua operazione potrebbe arrivare a durare anche 14-16 ore e ovviamente questa cosa lo spaventa moltissimo.

'Spero di rivedervi ancora', ha detto Francesco nelle stories pubblicate prima dell'operazione di oggi, aggiungendo poi che da questo momento in poi il suo profilo verrà aggiornata da una persona di fiducia la quale si occuperà anche di dare informazioni ai fan circa l'esito di questa operazione al cervello.

Il ringraziamento di Francesco Chiofalo

'Grazie per tutto l'affetto che mi avete dato. Per me è stato importante', ha dichiarato Francesco che effettivamente in queste settimane è stato travolto da un affetto incredibile da parte dei fan, i quali non lo hanno mai lasciato da solo. Il ragazzo si è sentito coccolato e soprattutto voluto bene da tantissime persone che hanno avuto modo di conoscerlo e seguirlo per le sue peripezie d'amore nel reality show prodotto da Maria De Filippi.

Prima di salutare i suoi fan, Francesco ha anche rivelato il nome del Padiglione [VIDEO] dove questa mattina si svolgerà l'operazione al San Camillo, lanciando così l'invito ai suoi fan affinché passassero da lui anche solo per un saluto veloce, così da poter dare conforto ai suoi familiari e soprattutto ai suoi genitori che saranno lì ad attendere l'esito positivo di questa delicatissima operazione.

Da parte nostra, i migliori auguri a Francesco e un grandissimo 'in bocca al lupo' per oggi. Forza 'lenticchio', non mollare