Si continua a parlare di Francesco Chiofalo, l'ex protagonista di Temptation Island, che come ben saprete è stato sottoposto ad una delicatissima operazione al cervello per l'asportazione di un tumore. Fortunatamente tutto è andato nel migliore dei modi, così come ha comunicato lo stesso Francesco ai suoi tantissimi fan sui social, anche se in molti hanno storto il naso dopo che è venuto fuori il fatto che Chiofalo sapesse già da tempo del tumore al cervello. Come se non bastasse, in queste ore è apparsa sui social anche la locandina di un evento che dovrebbe vederlo come protagonista il prossimo febbraio a Sanremo. [VIDEO]

Il ritorno di Francesco Chiofalo: spunta l'evento del 5 febbraio

Nel dettaglio, infatti, su Instagram è apparsa la locandina di un evento che si terrà a Sanremo durante la settimana del Festival e tra i tantissimi presenti compare anche Francesco Chiofalo.

L'evento in questione si terrà il prossimo 5 febbraio, vale a dire tra poco meno di una settimana e anche in questo caso non sono mancate le polemiche.

In molti, infatti, si chiedono come abbia fatto Francesco a chiudere la trattativa sapendo che a inizio gennaio doveva sottoporsi a questa delicatissima operazione al cervello, di cui nessuno poteva sapere quale sarebbe stato l'esito finale.

Come vi dicevamo, però, tutto è andato nel verso giusto e Francesco è riapparso nuovamente sia sui social ma anche in televisione, protagonista di un servizio de Le Iene.

Lui stesso, rispondendo recentemente alle domande di alcuni fan sui social, ha ammesso che adesso, dopo il grande spavento e la paura per l'operazione, intende ritornare di nuovo alla sua vita di tutti i giorni. L'ex protagonista di Temptation Island intende gettarsi alle spalle questa brutta vicenda e voltare pagina. 'Voglio riprendere la mia vita da dove l'ho lasciata', ha scritto Francesco sui social.

Le polemiche sul post operazione di Francesco Chiofalo

Un messaggio assolutamente comprensibile [VIDEO], dato che il ragazzo ha poco meno di 30 anni e quindi possiamo dire tranquillamente che ha tutta la vita davanti. Certo, le polemiche non mancano soprattutto perchè in molti hanno notato che 'lenticchio' aveva quasi intenzione di sfruttare questa vicenda per aumentare il suo numero di followers su Instagram.

Il motivo? Durante le fasi dell'operazione, Chiofalo o chi gestiva per lui il suo profilo, ha scelto di non renderlo pubblico bensì privato, quasi a dire 'se volete sapere come sto, seguitemi'.