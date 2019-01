Annuncio

Dasha Dareviankina per la prima volta ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla fine della relazione con Stefano Sala.

La modella ucraina ha finalmente rotto il silenzio ed è intervenuta nel salotto di Barbara D’Urso. A Pomeriggio 5, Dasha ha confermato la fine della storia con l’ex gieffino. “Io e Stefano avevamo tanti progetti insieme”. La ragazza ha confessato che i due aspettavamo con ansia le festività natalizie per godersi un po’ di giorni di ferie e, soprattutto, passare il Natale insieme.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip, però, tra i due è cambiato qualcosa, almeno da parte del modello milanese.

Dasha, dopo aver visto, ma soprattutto sentito, alcune affermazioni fatte proprio dal suo fidanzato durante il periodo di reclusione nella casa di Cinecittà, ha scelto di farsi da parte e attendere Sala fuori dal reality per un chiarimento.

La modella ha confessato nel salotto della D’Urso che andrà avanti, ma senza il suo Stefano: “Per me non esiste un periodo di pausa tra due persone, i miei sentimenti per lui sono sempre stati forti e non ho mai avuto dubbi.” Dasha è rimasta delusa [VIDEO]dopo aver sentito il gieffino dire che non la pensava e che non gli mancava. “Di fronte a determinate cose non ero felice e non potevo far finta di niente”. Alle domande su Benedetta Mazza, Dasha ha m preferito non rispondere.

Dasha, Stefano Sala e Benedetta Mazza: triangolo pericoloso

All’interno della casa più spiata d’Italia, Stefano Sala e Benedetta Mazza avevano legato tantissimo. Nonostante il loro rapporto prendeva sempre di più le sembianze di una storia, i due hanno sempre smentito [VIDEO]. Addirittura a smentire le voci dei rumors ci aveva pensato l’ex compagna di Sala, Dayane Mello.

La modella ed ex concorrente di Ballando con le Stelle aveva detto che tra i due c’era una simpatia particolare solamente perché legati da una profonda amicizia, in quanto si conoscevano da vecchia data avendo lo stesso agente.

Benedetta Mazza rifiuta il trono di U&D

In questi giorni alcune voci avevano ipotizzato che Benedetta Mazza potesse salire sul trono di Uomini e donne. L’ex gieffina, in realtà, ha mandato un messaggio chiaro alla De Filippi: “L’amore arriva quando meno te lo aspetti, da situazioni e persone inaspettate nel modo più semplice possibile. Lascio sempre che la vita mi sorprenda.” Chissà invece se l’ex professoressa de L’Eredità non abbia rifiutato il trono nel dating di Canale 5 perché ha occhi solamente per il suo ex coinquilino Stefano Sala.