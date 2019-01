Annuncio

È Twitter la piattaforma digitale dove è andato in scena l'ultimo botta e risposta al veleno tra rapper: un commento che ghali ha scritto sul suo profilo, infatti, ha scatenato l'ira dei fan di Fedez. Se Gué Pequeno si è schierato dalla parte di colui [VIDEO]che ha definito noioso il nuovo album del marito di Chiara Ferragni, la maggior parte degli utenti del web si è scagliata contro i due artisti che, secondo loro, hanno attaccato senza motivo il collega.

'Che noia Airlines': il commento di Ghali che accende la polemica

Nel giorno in cui Fedez ha iniziato la promozione del suo nuovo album "Paranoia Airlines", sul web si è accesa una polemica che ha visto protagonista il rapper e un suo collega.

Stiamo parlando di Ghali che, sul suo account Twitter, ha scritto un commento palesemente riferito all'album del marito di Chiara Ferragni [VIDEO]: "Che noia Airlines"- ha digitato il cantante di "Cara Italia" poche ore fa.

Non appena ha cominciato a spargersi la voce dell'attacco indiretto che l'artista ha fatto a Federico Lucia e alla sua nuova musica, i fan di quest'ultimo hanno fatto la voce grossa sui social network, rispondendo a Ghali e al suo pensiero, secondo loro, non necessario.

I sostenitori del giudice di X Factor si sono trovati d'accordo nel considerare inutile la frecciatina che è stata lanciata al loro beniamino, una frecciatina studiata a tavolino per attirare l'attenzione dei media su di sé in una giornata così importante per Fedez.

La reazione che ha avuto il rapper, però, è stata inaspettata: anziché replicare a tono al messaggio che ha scritto Ghali su Twitter, il papà di Leone ha messo un "mi piace" alle sue parole, probabilmente per fargli una volontaria provocazione.

Chiara Ferragni in prima linea per il disco di Fedez

Tra i tanti commenti di protesta che sono arrivati sul profilo Twitter di Ghali, a spiccare è stato quello che un altro cantante ha scritto: Gue Pequeno, infatti, ha preso parte alla polemica con l'emoticon di un aereo accostata a quella di un viso assonnato.

Se i due rapper sembra non abbiano apprezzato particolarmente l'ultimo album di Federico Lucia, di parere contrario sono i tantissimi fan che sono accorsi a Piazza del Duomo l'altro giorno per farsi autografare la loro copia personale.

Oltre al cantante, a partecipare all'evento esclusivo che c'è stato il 25 gennaio scorso a Milano, è stata anche Chiara Ferragni: la fashion blogger, infatti, si è fatta intervistare dai giornalisti, ha interagito con le persone presenti ed ha fatto selfie con tutti.

L'influencer, inoltre, ha preso parte attivamente al nuovo progetto discografico del marito: è anche sua, infatti, la firma sulla collezione di abiti e accessori che Fedez sta regalando ad ogni copia venduta di "Paranoia Airlines".