La notizia della presenza di Giulia De Lellis nelle puntate in prima serata di Uomini e donne sembra acquisire sempre maggiore credibilità: è stata la stessa romana, infatti, ad informare i suoi fan di aver incontrato i membri della redazione del programma per una chiacchierata molto importante. Anche se non l'ha detto espressamente, gli appassionati di Gossip hanno intuito che l'influencer si è recata agli studi Elios l'altro giorno per iniziare a preparare la sua partecipazione alla versione serale del dating-show, quella dedicata alle scelte dei cinque tronisti e trasmessa su Canale 5 a febbraio prossimo.

La De Lellis incontra la redazione di U&D e lo annuncia su Instagram

Davide Maggio l'aveva anticipato prima di Natale: le voci fuori campo che racconteranno le scelte dei tronisti di Uomini e Donne nelle puntate in prima serata saranno quelle di Gemma Galgani e Giulia De Lellis.

Dato per scontato che Maria De Filippi non apparirà in video nei 4/6 appuntamenti in prime time del suo programma, si fa sempre più concreta la possibilità di vedere la romana e la dama del Trono Over al suo posto. A confermare il suo ritorno nel format che l'ha lanciata nel mondo dello spettacolo quasi tre anni fa è stata la stessa influencer con alcune "Stories" che ha caricato su Instagram la sera del 9 gennaio scorso.

Oltre a ricordare ai suoi fan la messa in onda della puntata di Guess My Age della quale è stata protagonista [VIDEO] su Tv 8, qualche ora fa la ventenne ha usato i social network per far sapere di aver incontrato la redazione di U&D per un progetto molto importante: "Sono tornata nella mia seconda casa sia per fare un saluto che per una chiacchierata su una cosa bella e interessante.

Presto vi diremo tutto. Sono stata con delle persone che mi stanno tanto a cuore e non vedo l'ora di raccontarvi tutto", queste le parole che ha usato Giulia per annunciare la sua imminente collaborazione con la trasmissione che ha visto nascere la sua favola d'amore con Andrea Damante.

Anche se non l'ha mai nominata direttamente, è bastato guardare il tag che la De Lellis ha messo per capire che stava parlando della famiglia di Uomini e Donne: in tutti i video che ha postato sul suo account, infatti, la ragazza ha taggato la pagina Instagram ufficiale del programma di Canale 5.

Giulia e Gemma guest star di Uomini e Donne di sera

Sulle puntate serali di Uomini e Donne si hanno ancora poche e frammentarie anticipazioni: oltre alla sempre più probabile presenza di Giulia De Lellis e Gemma Galgani nel cast fisso della trasmissione, per ora si sa soltanto che i protagonisti assoluti dello show saranno i tronisti attualmente in carica. Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez, Andrea Cerioli e Teresa Langella sceglieranno il loro corteggiatore preferito proprio durante gli appuntamenti in prime time di febbraio, e il tutto avverrà in una location da sogno che Raffaella Mennoia ha spoilerato alcuni giorni fa. [VIDEO]

Dopo aver fatto un sopralluogo nel posto dove nasceranno le prossime coppie di U&D, la redattrice ha pubblicato su Instagram alcuni scorci del giardino e della sala centrale della villa nella quale Valeria Marini allestirà i party di fidanzamento dei protagonisti del Trono Classico.