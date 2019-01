Annuncio

Si chiama Priscilla Salerno l'ultima persona che ha deciso di commentare su Instagram uno dei personaggi più discussi del momento: Giulia De Lellis. Quest'attrice a luci rosse, infatti, ha pubblicato alcuni video sul suo profilo per far sapere cosa pensa dell'influencer, ma soprattutto per confermare che Andrea Damante l'avrebbe tradita molte volte [VIDEO], provandoci anche con lei in un bar di Verona.

Priscilla Salerno incontra la De Lellis sul treno e la insulta

Nel tardo pomeriggio di giovedì 17 gennaio, su Instagram sono stati caricati alcuni video nei quali Giulia De Lellis veniva gratuitamente insultata da una persona che, molto probabilmente, non conosce.

Stiamo parlando di Priscilla Salerno, un'attrice di film a luci rosse che, dopo aver incrociato la romana su un treno, ha deciso di esprimere un parere su di lei sui social network.

"Ragazzi sono sul treno con la De Lellis. Ora capisco perché quel tipo, Andrea Damante, l'ha tradita", ha esordito la donna nel suo sfogo che tutti i siti di Gossip stanno riportando in queste ore. "Lui c'ha provato anche con me, essendo di Verona, quando l'ho incontrato in un bar", ha aggiunto la diretta interessata, tirando in ballo i tradimenti che il tronista avrebbe fatto alla sua ex fidanzata, gli stessi che sarebbero stati la causa della loro rottura.

Dopo aver commentato il rapporto ormai finito tra Giulia e Andrea, la Salerno ha spostato la sua attenzione sull'aspetto fisico dell'influencer dicendo: "È una nana oscena. Bravo Damante, bravo". Insomma, Priscilla ha usato parole pesanti nei confronti dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, parole che per il momento non hanno ancora avuto una risposta; la 23enne, infatti, attualmente non ha replicato all'attacco gratuito che ha ricevuto da una persona che ha incrociato casualmente durante un viaggio in treno.

Giulia De Lellis: il 2019 inizia alla grande, tra amore e Tv

Fatta eccezione per gli attacchi che ogni tanto riceve sui social network, il 2019 di Giulia De Lellis è partito alla grande: la ragazza, infatti, qualche giorno fa ha festeggiato i suoi 23 anni in una location da sogno sulla neve con il fidanzato Irama. La storia d'amore tra la romana e il rapper, infatti, procede a gonfie vele dallo scorso autunno; chi pensava che il loro rapporto fosse studiato a tavolino dai rispettivi manager per tenere alta l'attenzione dei media su entrambi, si sbagliava di grosso.

Non solo la vita privata sta regalando grandi soddisfazioni all'influencer; anche il lavoro sta dando alla ragazza tanti motivi per essere felice. Risale ad un paio di giorni fa, infatti, la comunicazione ufficiale del ritorno della De Lellis a Uomini e Donne [VIDEO]: la giovane farà parte del cast fisso della versione serale del format che l'ha lanciata nel mondo dello spettacolo meno di tre anni fa.